川普想壓低油價 IMF：但每桶85美元才符合沙烏地阿拉伯需求

根據《彭博社》報導，美國總統川普多次對石油輸出國組織 (OPEC) 施壓，盼壓低油價，但國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，對 OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯來說，若想促進經濟成長，平衡政府預算，油價須達每桶 85 美元，才能符合其需求。

沙烏地阿拉伯需要更高的油價，帶動其經濟成長。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週一 (29 日) 下午 5 點 11 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.81%，至每桶 71.05 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.77%，至每桶 62.81 美元。

上週五，川普宣稱他對 OPEC 施壓，要求增產，以壓低油價，受此消息影響，當日布蘭特原油期貨收跌約 3%，至每桶 72.15 美元；西德州中級原油期貨收跌 2.9%，至每桶 63.3 美元，創 2 月底以來最大單日跌幅。

不過，據傳 OPEC 秘書長、沙國能源部長，並未與川普通話，沙國王儲也沒和川普討論油價議題。

由 IMF 數據可得知，若想促進經濟成長、平衡政府預算，沙國需要的油價，肯定高於能讓川普滿意的程度，至少須達每桶 85 美元。

據 IMF 估算，油價須達每桶 85 美元，才能符合沙烏地阿拉伯需求。(圖：翻攝自彭博)

沙國預估，今年國內生產毛額 (GDP) 中的預算赤字占比，可望從 2018 年的 4.6%，縮減至 4.2%；而經濟學家認為，這將取決於油價漲幅。