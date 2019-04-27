在美國首季繳出亮麗GDP數據後 為何經濟學家反而更加失望？

美國商務部週五 (26 日) 公布的 GDP 數字，達到 3.2% 的年增率，但在遠優於預期的數據背後，經濟學家反而更為憂心。

關鍵的數據在於，美國實體經濟的核心—私營部門消費和投資，在第 1 季大幅放緩至 1.3%，為近 6 年來最慢。

美國首季 GDP 遠優於預期 (圖表取自 CNN)

Economic Outlook Group 經濟學家 Bernard Baumohl 形容：「從外表上看，它就像一輛閃亮的肌肉車；然而，打開引擎蓋，你會看到一個脆弱的單汽缸引擎。」

消費與投資數據不佳

在上一季健康的 2.5% 增長之後，消費者支出在第 1 季僅增長 1.2%，耐用品支出下降 5.3%，為 2009 年以來的最低。

商業投資也有所放緩，由 5.4% 降為 2.7%。工廠、辦公室、商店和油井等建築的投資，連續第 3 季度下降。在電腦、飛機和機械等設備上的投資，僅有 0.2% 的成長。

第 1 季唯一的亮點是投資智慧財產，如軟體，電影和研發，智慧財產投資約佔私營部門增長的 3 分之一。

經濟學家失望

數據發布後，可見到經濟學家們的失望之情。

歐巴馬總統前經濟顧問、哈佛大學教授 Jason Furman 指出，基本數據較弱，更符合經濟放緩，而不是 3.2% 的表現數據。

RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 認為，Fed 政策制定者會把重點放於增長的構成，因此仍會維持謹慎態度，繼續停止升息腳步。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，扣除貿易及庫存，美國國內購買者的最終銷售額僅增長 1.4%，這是 3 年來最小的成長，而也是經濟潛在力量更好的指南。在這種情況下，恐怕今年 GDP 增​​長將放緩，迫使 Fed 在年底前降息。

由數據來看，3.2% 來自於許多一次性因素的推動— 貿易平衡大幅改善、庫存大量增加、州和地方政府支出大幅增加。固然這些數據確實為「真金白銀」，卻無法持續。

Furman 表示，就這次公布的數據來看，消費和投資的潛在趨勢正在減弱，沒有理由認為下一季的成績還能如此幸運。