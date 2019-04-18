Fed褐皮書下調部分地區經濟展望 總體前景不變

美國聯準會 (Fed) 昨 (17 日) 公布《褐皮書》地區經濟報告，一改先前「輕微至溫和」增長措辭，下調部分地區未來經濟展望，不過總體經濟前景與上次報告類似，變化不大。

《褐皮書》報告指出，美國經濟在 3 月至 4 月初呈現「輕微至溫和」的增長，全國就業人數繼續增加的同時，失業率也持續上揚，物價上漲則較上次報告來稍微緩和。

在就業方面，由於高技術與專業性人員需求較為吃緊，抑制了整體就業市場成長，另外大多數地區也表示缺乏製造業及建築業等行業人員，熟練工人需求短缺。

工資的部分，伴隨緊俏就業市場帶來的薪資壓力，多數地區報告表示薪資呈現溫和增長。報告同時指出，企業透過獎金與福利待遇，並適度提高薪資來應對就業市場緊縮。

在關稅、運費以及工資上漲的推動下，美國 3 月至 4 月初的物價呈現小幅上漲，然而多數地區對於與貿易相關的不確定性均感到擔憂。波士頓地區報告顯示，多數人依舊擔心關稅帶來的影響；費城地區報告則指出，全球需求疲軟和貿易不確定性對經濟增長造成壓力。

不過，去年 12 月底美國政府部分關門所造成的影響似乎不大，一些聯邦承包商的業務已開始恢復正常，政府重新開門後的零售銷售也超乎預期。

全球貿易緊張局勢造成經濟增長放緩的擔憂日益加重，加上幾乎沒有跡象顯示通膨上升，Fed 在 3 月的政策會議上維持利率不變，延續其耐心基調。