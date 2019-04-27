亞馬遜擬今年砸70億美元開發視頻、音樂內容 強化Prime會員計畫

亞馬遜 (AMZN-US) 週五 (26 日) 揭露，第一季在視頻和音樂內容上花費 17 億美元，提供投資者對第一季財報更清楚的解讀，週五大漲 2.5%。

亞馬遜週四公布第一季財報，雖然獲利亮眼，但盤後漲幅卻不大，係因第二季營運獲利遠低於分析師預期，也較第一季 遜色許多，亞馬遜稱這是因未來投資增加所致。

亞馬遜對視頻和音樂的投資包含在 Prime 會員計畫中，第一季該投資金額自去年同期的 15 億美元增加了 13% 至 17 億美元，換算全年約等於 70 億美元。

在串流視頻領域，亞馬遜的競爭對手包括 Netflix、Hulu 和其他，在串流音樂領域，蘋果、Spotify 和其他業者則是勁敵。但與這些業者不同的是，亞馬遜將視頻和音樂包裹在一起，變成更廣泛的年度訂閱計畫，妥善運用了他們在電商和消費者需求的霸主地位，Prime 會員一年費用通常為 119 美元。

若全年確實在此項目上支出 70 億美元，就會超越先前一些分析師的估計，也引人質疑這項投資的效率。亞馬遜曾向股東表明，計畫增加其他領域的費用，例如實體商店、雜貨運輸等。

此外亞馬遜週四也宣布一項 8 億美元的新投資，係用以加速 Prime 會員的運輸服務，將交貨日從 2 日縮短至 1 日。

華爾街看法

BTIG 分析師 Rich Greenfield 先前預期亞馬遜今年的內容花費高達 60 億美元；Loup Ventures 的 Gene Munster 本估計接近 50 億美元，但稱亞馬遜「超支」，他認為亞馬遜應該更直接投資在與核心電子商務相關的服務上，例如提供更快的運輸，但有鑑於串流視頻領域的競爭越來越激烈，亞馬遜可能持續提高對影視內容的支出。

「雖然我認為這樣使用資金的方式不是亞馬遜最好的選擇，但我相信他們會持續增加內容投資，以維持與 Netflix、迪士尼和蘋果競爭的速度。」Munster 說。

Loop Capital Markets 分析師 Anthony Chukumba 表示，亞馬遜在內容上的投資不是問題，因為拜 AWS 的成長所賜，該公司已經是「獲利機器」。Chukumba 認為，免費的內容是「留住 Prime 會員的工具」，而 Prime 通常在亞馬遜上的花費多過非會員的消費者。

Prime 會員一日交付服務

另外，針對 Prime 會員享有貨品一日交付的服務，給美國零售商一大難題，沃爾瑪 (WMT-US) 週五下挫近 2% 回應、Target (TGT-US) 更大跌 5.7%。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 表示，「就像亞馬遜 14 年前推出 Prime 會員貨物 2 日交付服務一樣，消費者會比較且習慣這樣的方式，之後廣泛享有 1 日交付服務後，消費者對電子商務的期望也會提高，更多人會習慣 1 日交付。」

「我們認為，這可能會導致其他品牌、製造商、零售商和物流公司不得不更積極投資，才能追上或縮小與亞馬遜之間的差異。電子商務的競爭成本持續上升。」