英特爾寫近3年最大單日跌幅 數據中心表現最令分析師失望

英特爾 (INTC-US) 週四 (25 日) 盤後發布的財報，最終反映為週五的重挫，收盤暴跌 9%，寫近 3 年來最大的單日跌幅。

英特爾週五一度下挫近 11%，接近 10 多年來最大的單日跌幅，所幸在尾盤跌幅縮減，終場下跌 9%，至 52.43 美元，雖然避免了雙位數的跌勢，但據 FactSet 數據，週五跌幅仍寫下自 2016 年 1 月 15 日最大，當天下跌 9.1%。

(圖表取自 Google)

在其拖累之下，費城半導體指數收跌 0.8%。

數據中心表現奇差

週四盤後，英特爾發布了優於分析師預期的第 1 季財報，但表示預計第二季調整後每股純益為 89 美分，營收約為 156 億美元，這又遠遠低於分析師預期。

不過，財報後機構對英特爾的目標價反而更高。FactSet 數據顯示，在 38 位分析師中，有 6 人上調目標價，4 位下調，平均目標價為 55.07 美元，高於財報前的平均目標價格 54.72 美元。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 表示，英特爾第 1 季最值得注意的變化，是數據中心的預期調整，前景由 5% 左右的成長，轉為 5% 左右的損失，較 1 月的看法整整下跌了 10%。儘管如此，他仍認為英特爾表現與大盤持平，目標價 50 美元。

數據中心是英特爾第 2 大的營收部門，第 1 季營收下滑 6% 至 49 億美元，更低於分析師預計的下跌 2.5% 至 51 億美元。

後續改善仍待觀察

英特爾執行長 Robert Swan 在財報電話會議上表示，記憶體價格下降已經加劇，這表明目前還見不到底部，而正在進行的數據中心庫存調整，比預期更嚴重，而且與中國相關的不利因素導致 IT 支出環境更為謹慎。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 表示，預計會有更多削減。同時他認為，英特爾的問題是特定公司，而非整個行業，AMD 預計搶下更多的市占率。

評定買入評級和 58 美元目標價的 MKM Partners 分析師 Ruben Roy 則認為，英特爾的牛市長期保持不變。

他表示，雖然近期的挑戰，尤其是數據中心集團的表現令人失望，但以數據為中心的業務的多元化，以及持續關注提高運營效率的策略，將最終使公司更快地實現長期收入成長，並提高利潤率。