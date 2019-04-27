貴金屬盤後—黃金價格週五上漲 全週漲約1%

黃金期貨週五 (26 日) 收高，此前美國經濟 DGP 的成長速度優於預期，但該報告的其他方面，引發了對經濟潛在強勢的質疑。

6 月黃金期貨週五上漲 0.7% 或 9.10 美元，收於每盎司 1288.80 美元，與上週收盤價格相較，本週共上漲 0.1%。截至美東時間下午 4:50，現貨黃金上漲 8.88 美元或 0.7%，報 1286.05 美元。

5 月白銀上漲 1% 或 0.15 美元，報每盎司 15.11 美元。

美國今年 GDP 後續恐成長放緩

美國政府週五所發布的 GDP 報告，今年第 1 季成長 3.2%，遠高於 2.3% 的預估值，去年第 4 季的成長率則為 2.2%。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 發布報告認為，今年第 1 季淨出口增長 1.0%，指向貿易 GDP 成長，因為出口年化增長 3.7%，進口減少 3.7%，但在全球貿易非常弱的背景下，這種情況不會持續下去。

Ashworth 表示，扣除貿易及庫存，美國國內購買者的最終銷售額僅增長 1.4%，這是 3 年來最小的成長，而也是經濟潛在力量更好的指南。在這種情況下，恐怕今年 GDP 增​​長將放緩，迫使 Fed 在年底前降息。

美元與債券表現均支持金價

在 GDP 報告之後，美元走低，由近兩年高點回落，下跌 0.2% 至 97.977。

對股票等風險資產的胃口疲軟，可以為避險黃金提供支撐，而美元近期上升趨勢的降溫，以及較低的債券殖利率，也可能支撐黃金價格。

高盛分析師下調黃金預測，但仍然看漲。他們將 3 個月的目標價由 1350 美元降至 1300 美元，6 個月的目標價從 1400 美元降至 1325 美元，12 個月由 1450 美元降至 1375 美元。

其他金屬也出現明顯漲勢，白金上漲 1.34%，報每盎司 899.05 美元；鈀金上漲 3.15%，報每盎司 1462.53 美元。