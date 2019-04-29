1個月內3度削減 黃金淨多倉創近5個月新低

根據最新 CFTC 數據，截至 23 日當週，對沖基金持有的黃金淨多倉已減少近 2 萬手，將當前淨多倉數量推至 5 個月來最低水平，也是對沖基金近一個月來第 3 次削減黃金淨多倉。

具體數據顯示，多倉減少 6522 手至 176691 手，空倉則增加 12356 手至 139296 手，如今兩者數量已非常接近，加劇市場看跌情緒。

黃金淨多倉數量近來受到大幅削減，帶動金價跌至年內最低水平

從黃金期貨投機性倉位變化來看，對沖基金已連續第 2 週削減黃金淨多倉，在此前一週，對沖基金持有的黃金淨多倉幾乎被砍半，創 19 週新低，金價更跌至今年以來最低水平。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出，近來備受利空消息影響，包括近來美國經濟數據優於預期，美元觸及兩年高位等，金價走勢受到承壓。

美國政府上周五 (26 日) 公布第 1 季 GDP 成長報告，今年第 1 季成長 3.2%，遠高於 2.3% 的預估值，以及去年第 4 季的 2.2%，經濟表現相對強勁。

然而 Hansen 也認為，目前金價已跌至一定程度的低水平，每盎司 1275 美元是黃金的重要回檔位，投資者應持續關注，表示仍看好金價後市回升。

高盛 (Goldman Sach) 上週發布的研究報告也表示看好黃金，認為金價可能已跌破基本面價值，加上今年全球央行的黃金買盤十分強勁，儘管下調黃金的目標價，但仍看漲後市表現。

隨著美國勞工部即將公布 4 月非農數據，目前市場預期 4 月將繼續保持穩定，預期新增非農就業人數 18.1 萬人。

Hansen 認為，這將對金價構成更大的風險，因良好的非農就業預期將利好美元，金價將受壓下跌。

至於 Fed 的 5 月利率決議，近來美國經濟數據有所改善且 GDP 成長速度優於預期，市場認為，在經濟數據表現良好的情況下，Fed 仍難以出手降息，預期 Fed 不改其中立立場，對金價威脅較小。