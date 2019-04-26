貴金屬盤後—德韓經濟數據意外惡化 助金價爬上一週高點

德國與南韓經濟數據意外惡化，引發對全球經濟衰退的擔憂，全球股市走弱，加上美元小幅回落，助金價週四 (25 日) 表現強勢，盤中升至近一週的最高點。

截至美東時間下午 4:45，現貨黃金升 1.28 美元或 0.10%，報每盎司 1277.04 美元；6 月黃金期貨則在上漲後回到平盤附近，跌 0.5 美元或 0.04%，報每盎司 1278.90 美元。

5 月白銀跌 0.02 美元或 0.14，報每盎司 14.98 美元。

股市下跌有助金價

TD Securities 商品策略主管 Bart Melek 表示，股票市場正在略微下滑，波動性應該會開始稍微提高，並提升風險，美元下跌也有助金價。

德國和韓國經濟數據意外惡化，德國 Ifo 商業景氣指數從 3 月調整後的 99.7 點跌至 4 月份的 99.2 點，表明上個月的「略微樂觀情緒」已經消失。

Melek 指出，預計黃金價格仍在目前水位停滯，任何經濟疲軟都可能有助價格升至 1288 美元附近，金價支撐點則在 1270-1272 美元附近。

等待美國公布 GDP

Capital Economics 分析師 Ross Strachan 表示，股票市場的調整為黃金提供了一些支撐。但是黃金市場欠缺重大的催化劑，漲跌兩個方向都沒有太大的動力。接下來美國將公布 GDP 數據，預計會對美元產生重大影響。

美國 GDP 數字預計於中午公布，經濟學家預測首季 GDP 將增長 2.1%。

技術面上未見重大改變，金價在跌破 1300 美元心理關卡後，目前價格仍處於 100 日及 50 日均線下方。

其他金屬方面，鉑金下跌 0.17 美元或 0.02%，報 887.0 美元；鈀金挫 0.19%，報每盎司 1414.71 美元。