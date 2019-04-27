紐約匯市—通膨疲軟 掩蓋GDP強勁風采 美元漲勢止步

週五 (26 日) 交易，美國第一季 GDP 數據整體強勁，但疲弱的通膨數據掩蓋一切，美元兌一籃子貨幣走跌，停止連續 3 日的漲勢。

美國商務部週五發佈第一季 GDP 成長年率 3.2%，而路透社調查的經濟學家估計為 2.0％。

然而，GDP 數據卻沒有振奮美元，因為交易員聚焦核心個人消費支出物價指數 (Fed 首選的通膨指標)，該指數年率僅上升 1.3%，不及前季 1.8% 升幅。

華盛頓西聯商業解決分案的資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「整體而言，美國上一季的成長很傑出，但通膨疲軟的因素足以在美元走高的這一週刺激一些獲利了結。」

「一旦塵埃落定，市場焦點應會轉回到樂觀的美國成長主題，這兌美元來說是非常正面的。」

ICE 美元指數下降 0.2% 至 98.009，本週收高 0.7%，該指數早盤登上 23 個月高點。

近期美國數據一直支撐美元上升，且強化市場信念，相信美國在經濟基礎上比其他發達經濟體更為堅定。

Capital Economics 資深美國經濟學家 Michael Pearce 表示，「本週美國經濟出現了大量積極的重要消息：第一季 GDP 成長加速、3 月耐久財訂單大增、S&P 500 創新高。」

「但基本上疲弱的跡象仍比比皆是，再加上核心通膨再度疲軟，這會讓 Fed 下週言論聽起來極度鴿派。」

Fed 預計下週召開為期兩日的會議，近期 Fed 已停止貨幣政策緊縮過程，也預期今年不再升息。

主要貨幣

由於歐元區的經濟力道令人擔憂，歐元兌美元上升 0.19% 至 1.1151 美元，仍盤旋在 2017 年 5 月以來最疲弱的水準。西班牙週日將進行大選。

英鎊兌美元上升 0.19%，本週收低 0.5%，係因脫歐談判遲滯，令人擔心。

日圓下跌 0.1% 至 1 美元兌 111.55 日圓。

波動最大匯率

ANZ 消費者信心報告優於預期，紐元兌美元上升 0.6%。該報告顯示，信心指數增加 1 點至 123 點。

鄰國澳元兌美元上升 0.3% 至 0.7038。