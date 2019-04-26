4月份北上資金淨流出恐創44個月新高

本周，中國 A 股市場出現較大幅度的修正，從周一上證指數一度挑戰 3300 大關，到周四進行 3100 保衛戰，反應出在今年陸股漲幅約 30% 之下，投資人已開始獲利了結。

從北上資金流向來看，外資持續透過滬深股通賣出陸股，同時已連續第四個交易日淨流出。而 4 月以來淨流出金額超過人民幣 200 億元，創下 2015 年 8 月以來單月最大淨流出金額。

圖: 中國證券時報網，截至 4 月 24 日數據

不僅北上資金出現淨流出的現象，滬深兩市成交金額在近期也明顯縮水。根據《國際金融報》統計，4 月份以來，滬深兩市最新成交額已縮減至人民幣 7000 億元。

而在這波 A 股市場上漲中，北上資金扮演著重要人氣角色。特別是上證綜指從 2600 點攀升至 3100 點期間，北上資金淨流入金額高達人民幣 700 億元。由於北上資金多為大型法人，其投資方向多少會影響中國散戶的決策。

雖然北向資金持續淨流出，但似乎也同時在進行換股的動作。根據 Wind 數據顯示，4 月份以來，陸股通持股數量比重漲幅最大的前 5 個產業分別為銀行、耐用品與服裝、保險、汽車與零部件和消費者服務，幅度分別為 0.51%、0.47%、 0.43%、0.31%、0.24%。

與此同時，食品、醫藥、券商等類股遭到減碼，其中以食品飲料產業持股下降幅度最大，達 0.67%。

此外，也有消息傳出，北向資金近期持續流出與香港證監會加強調查有關，因中國規定銀行資金不能進入股市，一些中國銀行集團透過給予香港子公司大量授信額度，而這些資金再經過複雜的輾轉後，利用滬深股通購買中國股票。不過該消息尚未得到任何證實。

對於近期陸股盤勢，市場分析認為，A 股短短 4 個月已上漲 30%，短線上獲利了結是合理情況。只要中國基本面不斷改善，對於陸股今年走勢仍然樂觀。