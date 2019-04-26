〈機構報告〉IC Insights：今年記憶體市場恐下跌24% 整體IC市場衰退9%

根據市場調研機構《IC Insights》發布的最新報告顯示，在過去兩年 (2017 年、2018 年) 中，記憶體市場對整體 IC 市場的成長有著連帶的正向助益及影響，然而，2019 年記憶體市場前景不佳，整體 IC 市場恐將連帶受到波及。

幾年來，DRAM 和 NAND 記憶體維持原有的 IC 產業周期模式，市場週期主要受資本支出和產能影響進行波動。DRAM 市場週期仍持續著極大的不穩定性。

DRAM 市場波動 (圖: IC Insights)

DRAM 市場價值 994 億美元，是 2018 年半導體產業中佔比最大的產品類別，較二大市場快閃記憶體 NAND 的 594 億美元高出 400 億美元。自 2013 年以來，記憶體市場與整體 IC 市場成長呈現正面影響，其中只有一次出現負面影響。

記憶體市場對整體 IC 市場的影響 (圖: IC Insights)

2017 年記憶體市場成長 64%，推動整體 IC 市場的成長率來到 25%。儘管第四季成長放緩，2018 年記憶體市場仍增加了 26%，拉升整體 IC 市場成長 14%。

然而，報告中預期，在 2019 年，記憶體市場將為整體 IC 市場的成長帶來重大逆風。預計今年記憶體市場將下跌 386 億美元 (-24%)，並連帶影響整體 IC 市場的下跌 9%。若不計入記憶體類別，今年 IC 市場的成長率將持平 (0%)。