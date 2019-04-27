〈鉅亨看世界〉追蹤有毒空氣

我們呼吸的空氣似乎正在將我們置於死地。世界衛生組織 (WHO) 表示，空氣污染每年造成 700 萬人死亡，是中風、肺癌和心臟病死亡總人數的三分之一，並有超過 90% 的兒童每天呼吸有毒的空氣。為了從根本上解決空氣污染，最重要的是能夠針對空氣汙染最可能造成危害的地點和時間進行準確的預測。

英國倫敦曾在鼎盛的工業時代被暱稱為霧都。據市長 Sadiq Khan 表示，現在交通污染帶來的「骯髒有毒空氣」正逐漸扼殺英國首都。醫學專家估計，這種污染導致每年超過 9,000 人死亡。

專注於數據科學和人工智慧 (AI) 的研究中心艾倫圖靈研究所 (Alan Turing) 正致力於開發追蹤空氣汙染的程式，通過倫敦地區的 1200 多個遠程空氣品質傳感器中篩選出大量的實時數據，以及機器學習算法進行實時分析，以生成一個數據模型，預測未來 48 小時內城市污染最嚴重的地區的位置以及時間。

該研究所數據中心工程副主任 Theo Damoulas 表示：「要做出明智的決定，首先需要得到準確地資訊和通知。將數據轉化為知識資訊是減輕空氣污染的關鍵步驟。」

從全球地區來看，撒哈拉以南非洲地區受到空氣污染的危害尤其嚴重，大部分原因在於該地區使用受污染燃料進行家庭烹飪和保暖。南非是世界上最嚴重的二氧化氮 (NO2) 污染熱區。世界銀行估計，南非每年約有 2 萬人死於空氣污染。WHO 的報告中則發現，五歲以下的兒童都正呼吸著不安全的空氣。

南非地區的空氣污染問題嚴重 (圖: BBC)

目前，科技巨頭 IBM 的 IBM Green Horizo​​ns 計畫正在針對數千個感測器來源和即時數據來跟踪該地區的各種污染物，包括臭氧、二氧化氮、二氧化硫和懸浮微粒，以預測該城市第二天的空氣污染情況。這意味著當局可以提前發佈公共衛生警告並採取相關措施，像是暫時關閉特定時間點的某些道路。

IBM 表示，在試驗期間，該技術已經能夠預測多個地區的臭氧水平，準確率在 63-79% 之間。該團隊希望很快能夠預測七天內的污染水平。

另一方面，美國的科技新創 Understory 也正在部署相關軟體技術來應對空氣污染。該公司表示，能從 500 個工作站的監控網絡每秒可處理多達 125,000 個傳感器測量數據，並將其與歷史數據相結合，在 50 x 50 工尺的網格內實時識別有毒熱點。

Understory 表示該公司的空氣質量監測系統可以提供高度準確的每小時預報 (圖: BBC)

該軟體收集了該地區包括溫度、風向、濕度、壓力、降雨量和太陽輻射，甚至是飛機或當地交通擁堵的數據。Understory 的系統目前在達拉斯運營，預計今年將在美國 10 個城市推出。

來自環保團體的 Jenny Bates 表示：「人工智慧等技術有望為我們提供更多空氣污染相關的資訊。但這只是一個開始。我們必須集中精力處理空氣污染源頭，以防止對我們的健康造成的長期風險。這既是政治問題，也是技術問題。」