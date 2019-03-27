IC Insights: 中國半導體市場成長顯著 但美國仍主導市場營收

據《IC Insights》最新的調查報告顯示自 2010 年來，美國企業仍主導半導體市場營收，比重為 68%；中國企業於全球無廠半導體營收比重成長率最高，來到了 13%。

IC Insights 近期發布了 2019 年《The McClean Report》的 3 月更新，提供了 2019-2023 最新的半導體市場預測和前 40 名 IDM 大廠以及前 50 名無廠半導體公司的營收排名。

如下圖所示，在 2018 年全球無廠半導體，美國企業仍主導半導體市場營收，比重為 68%，僅低於 2010 年一個百分點。

(圖: IC Insights)

自 2010 年來，中國在整體 IC 市場現最為亮眼，占去年全球營收比重 13%，而在 2010 年僅占 5%。2018 年前五名年成長率最高的無廠半導體公司，有四名來自中國（總營收超過 2 億美元），分別是: 比特大陸 (BitMain)，美商矽成 (ISSI)，全志科技 (Allwinner) 和海思 (HiSilicon)。

不過其中光是海思 (90% 以上的營收歸母公司華為)、中興通訊 ZTE 和大唐電信 Datang 就占了超過中國無廠半導體營收比重的一半。

其中 2018 年成長最顯著的是比特大陸 (BitMain)，達到了 197%。這家公司在過去三年營收迅速成長，2016 年為 2.78 億美元，2017 年劇增為 25 億，估計 2018 年營收將有 44 億美元。

有趣的是，比特大陸並不算是半導體公司，比特大陸是加密貨幣比特幣的挖礦機晶片供應商，比特大陸主要營收主要是來自於晶圓代工龍頭台積電。

台積電在中國半導體市場銷售不穩定 (圖: IC Insights)

總體來看，全球無廠半導體營收在 2018 年增加了 83 億美元，較 2017 年成長 8%。其中 50 強名單有 16 家公司整體成長大幅領先，總營收成長占了 14%。

值得注意的是，在前 50 強名單中，僅有 Megachips 這家日本公司在 2018 年的營收成長了 19%，來到了 7.6 億美元。全球前 50 大無廠半導體公司中唯一一家韓國公司是 Silicon Works，去年銷售額成長了 17%，達到 7.18 億美元。

展望未來，IC Insights 預測多數大型無廠半導體公司將繼續表現良好，並且繼續推動主要 IC 代工廠出現大幅成長如，台積電、環球鑄造 (GlobalFoundries)、三星、聯華電子等。此外，隨著高設計成本和風險投資資金的增加，會有越來越少的無廠半導體公司成立，未來無廠半導體的上市總量將繼續增加，讓半導體產業成了一種頭重腳輕的趨勢。