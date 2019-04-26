〈區塊鏈大應用〉聯想與IBM聯手 通過區塊鏈和AI工具改善客戶服務

科技大廠聯想與 IBM 將建立長期合作夥伴關係，通過區塊鏈技術和人工智慧工具改善客戶服務。聯想將通過 IBM 的技術來協助增進數據中心內的 ThinkSystem 和 ThinkAgile 平台客戶服務。

在這項協議中，將運用 IBM 的區塊鏈技術和 AI 工具為聯想數據中心的的客戶服務代理和技術人員帶來助益，並為關鍵硬體和軟體設備的採購和分銷創建更安全透明的環境。此外，IBM 還將為聯想提供 Client Insight Portal，以進行數據分析和趨勢分析，有助於專業人員進行實時協作，以診斷問題並找到相關的解決方案。

根據 IBM 的研究顯示，當前客戶服務的運營和成本效率不彰，每年花費超過 1 兆美元用於 265 億個客戶服務電話，其中有 50% 的客服電話未解決問題。

聯想表示，該項區塊鏈解決方案將主要用於數據中心中業界領先的 ThinkSystem 基礎架構產品組合，包括伺服器、儲存，網路和軟體產品。聯想數據中心集團總經理 Laura Laltrello 表示，兩家合作的共同的目標是「提供個性化的無縫體驗」。

有來自供應商的研究表明，年輕一代尋求更加個性化的客戶服務體驗，並且普遍看好 AI 可以為這一領域帶來的好處。根據 Salesforce 數據顯示，客戶服務相關業務對 AI 技術的使用預計將在未來 18 個月內增加 143%。