〈虛擬貨幣現況〉比特幣暴漲暴跌 專家教戰：從生態圈應用實質面挑選

比特幣過去在挖礦熱潮推波助瀾下，前年價格一度飆高至 2 萬美元，但歷經熊市暴跌後，目前價格僅剩 5000 美元，價格劇烈震盪宛如雲霄飛車，專家建議，投資加密貨幣不能只追逐價格，而是要從實質面著手，檢視加密貨幣的應用面，從生態圈著手。

比特幣價格曾在 2017 年一度飆上 2 萬美元，曾在市場掀起一波加密貨幣投資熱潮，但隨著投資者逢高獲利了結、交易所遭駭客攻擊等消息面攻擊，讓比特幣價格一度暴跌 8 成，市值蒸發數 7000 億美元，加密貨幣價格波動劇烈，可見一班。

阿格斯數字交易所台灣區總經理林上紘認為，投資加密貨幣不能單看追逐漲跌幅，如果一味追逐價差套利，很難判斷是否值得投資，更可能因為市場價格波動慘賠，因此就純投資觀點來看，投資加密貨幣須看可應用性、生態鏈與落地應用。

林上紘認為，簡單來說，當加密流通性與應用範圍越廣，長線也較有投資價值可期，舉例來說，為何美元即便漲跌起伏仍深受投資人歡迎，原因在於美元流通性高，人民幣則是因國際原油開始用人民幣計價，帶動人民幣崛起。

林上紘表示，以此推論，當加密貨幣與我們生活應用越來越緊密，即便彼特幣短期有價格上的波動，如果某種加密貨幣能夠有效拓展應用生態圈，從長線角度來看，或有投資機會。

另外，在加密貨幣衍生商品部分，中國資深外匯交易員仲崇華說，包括槓桿、期權等加密貨幣衍生商品，以本質來說，通常是為了滿足想要以小博大、暴利的投資人。

仲崇華表示，投資加密貨幣衍生商品，應培養對商品正確認知，避免有一夜暴富的想法，也就是投資要正確看待金融商品的利弊，投資前要對自己有正確的認知，才是投資比特幣與衍生商品。