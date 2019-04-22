習近平主持中央財經委員會會議 盼強化對實體經濟的金融支援

中國國家主席習近平今 (22) 日主持中央財經委員會第 4 次會議，會議強調，應強化財政政策，盡快落實減稅降費，貨幣政策要鬆緊適度，依據經濟成長和情勢變化調整，加大對實體經濟的金融支援。

根據新華社報導，會議指出，要全面完成脫貧攻堅任務，把扶貧工作重心，向深度貧困地區聚焦，要解決重點地區環境汙染問題，打好汙染防治攻堅戰，實現到 2020 年的階段性目標。

會議稱，要加快民生領域工作推進，加大對義務教育、基本醫療、住房和飲水安全、育幼養老等方面投入。

會議表示，各地發展水準有差異，全面建成小康社會的工作也應各有側重，「我們既要為全面建成小康社會跑好『最後一公里』，又要乘勢而上，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，實現『兩個一百年』奮鬥目標有機銜接。」

會議強調，要強化宏觀政策逆週期調節，財政政策要加力提效，盡快落實減稅降費，貨幣政策要鬆緊適度，依據經濟成長和情勢變化調整，加大對實體經濟的金融支援。

會議並稱，要抓住新機遇，加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力，深化改革開放，加快綠色發展，參與全球經濟治理體系變革，在推動高品質發展上下功夫。

會議呼籲，要堅決破除形式主義、官僚主義，防止口號喊得震天響，落實起來輕飄飄；防止弄虛作假、投機取巧。