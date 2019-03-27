歐洲領袖與習近平會面 強調合作與改革國際機構 對一帶一路仍態度謹慎

正在訪歐的中國國家主席習近平，週二 (26 日) 與 3 位歐盟領袖進行了首次「四方會談」。4 人在巴黎愛麗舍宮舉行了約一小時的會晤後，共同出席記者會，強調歐盟與中國立場一致，希望改革國際機構，進行更公平、密切的合作。

這次由歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker)、德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)，與習近平的「四方會談」，由馬克宏提議發起，過去未有先例。媒體解讀，這是為了展現歐盟在對中國態度上團結一致。

梅克爾表示，歐盟國家與中國會共同努力，在聯合國安理會、國際貨幣基金組織、世界衛生組織、世界銀行、世貿組織等進行必要的改革，落實巴黎氣候保護協定，並在 G20 層面上加強合作。

這與美國正採取的方式，與歐盟、中國進行各自貿易談判來達成協議，威脅退出國際協定，形成鮮明對比。

馬克宏表示，儘管歐盟與中國存在意見分歧，但雙方仍應繼續合作，並建立一個新的多邊合作的框架，一個更公平、更均衡的框架，而這個基礎應建立在加強國際機構和國際協定。

對一帶一路謹慎

中國推動的「一帶一路」是各方關注的焦點。3 位歐洲領導人承認，此一提議確實可能對沿線國家的發展有利。梅克爾表示，歐洲希望在其中發揮作用，但整體方案必須以公平對等為目標，但人們目前還不太容易看到這一點。

馬克宏則強調，一帶一路必須是雙向的合作，必須與國際準則一致。

習近平表示，不應該讓「不信任」阻礙雙方發展，中國和歐盟在諸多領域有著共同利益，應該同舟共濟。

容克說，歐盟與中國可以一起努力，但需要以合作的方式進行。歐盟與中國確實是競爭對手，但這其實是好事。他還強調，歐盟企業應該與中國企業一樣，都能進入中國市場。

雙方領導人預計在 4 月 9 日舉行歐盟—中國峰會，歐盟是中國最大的貿易夥伴，雙方希望能繼續鞏固這個關係。

中國與法國在前一天簽署了 12 項協議，包括約 300 億歐元的空中巴士訂單，與核能、文化交換、食品業合作以及清潔能源等，累計金額接近 400 億歐元。在義大利，中國則與義大利簽署合作協議，使義大利成為首個參與一帶一路的 G7 國家。