華銀史上第一位從行員當到董事長 張雲鵬掌華南金提兩大目標

華南金暨銀行今 (26) 日舉行董事長交接，新任董事長張雲鵬提出兩大目標，包括：一、強化金控子公司獲利動能，二、強化海外利差與有價證券獲利效益，在落實內部機控與法遵的基礎下，發揮金控經營綜效帶領華南金再攀獲利巔峰。

張雲鵬 1975 年進入華銀服務，從數鈔票的基層行員一路做到金控總經理，在華銀資歷長達 42 年，2017 年在高雄市政府的力邀下到高雄銀行擔任董事長，金融歷練完整、績效卓著，華南金今年將進行董事改選獲政院高層賞識，以老將之姿鳳還巢，回鍋華南金執掌兵符，是華銀有史以來從基層行員當到董事長的 第一人。

張雲鵬致詞時提到，華銀近年來在獲利與資產品質都有不錯的表現，以去年來說，銀行的放款覆蓋率 853%、逾放比 0.15%，財富管理方面近兩年來也有不錯的表現，未來將在既有的內稽內控與法遵的基礎下，繼續衝刺獲利。

華南金暨銀行董事長張雲鵬。(鉅亨網記者郭幸宜攝)

張雲鵬表示，海外獲利占比約 34%，目前海外利差比國內還高，因此未來將繼續衝刺海外授信與有價證券投資，未來也會強化布局拉高獲利；但他也說，各大預測機構與經濟學家都示警，景氣有步入衰退的疑慮，銀行在衝刺業務之餘，承做業務也要有高度警覺心，確保資產品質維持良好水準。

張雲鵬指出，目前金控有 9 成獲利來源靠銀行貢獻，但成立金控的目的就是要透過各子公司互相拉抬提高獲利，由於金控近 5 年 ROA(資產報酬率) 仍低於同業金控表現，希望未來除了華銀外，也要同步提升包括華南永昌證券與產險的獲利動能，適度分散子公司獲利貢獻，避免過度集中在銀行。

張雲鵬強調，未來除了配合政策也會落實內稽內控與法遵，希望未來在金控與銀行兩位林副董事長協助與董監事協助下，為華銀下個百年打下厚實基礎。