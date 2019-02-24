巴菲特談投資：波克夏成功沒什麼了不起 只是搭上美國經濟增長的順風車

股神巴菲特在週六 (23 日) 的年度致股東信上除了公布前 15 大持股及交代業績以外，亦回顧了過去 77 年來的投資史，巴菲特表示，其實他與波克夏海瑟威並沒有什麼高明的投資撇步，他與好友芒格 (Charles Munger) 及波克夏只是搭上了美國經濟長期增長的列車，才能有今日成績。

巴菲特回憶，自他 11 歲起至今年的 3 月 11 日，是從他第一次投資美股的第 77 個年頭，巴菲特認為，他與波克夏的成功應該被視為是美國經濟順風順水之下的產物，如果有任何美國企業或個人吹噓說是自己達成傲人的投資績效，那麼這絕對是一種傲慢。

再談到最近美股波動加劇這檔事，巴菲特表示，如果投資人在 1942 年對美股投入 100 萬美元，那麼在 77 年後的今天，價值將大幅增長至 52 億美元，巴菲特指出，如果投資人因為金融海嘯發生之後，為了尋求避險而放棄股市、買進黃金，那麼獲利估計縮水 99%。

以下譯自巴菲特 2018 年年度致股東信：

至 2019 年 3 月 11 日，是我自 1942 年第一次投資美股的第 77 個年頭，那一年我 11 歲，我投資了我從 6 歲開始存下來的 114.75 美元，我買了 3 股美股城市服務公司 (Cities Service) 的優先股，我成了一個資本家，那種感覺很好。

現在，讓我們回到我購買股票之前的兩個 77 年，讓我們從 1788 年開始，也就是喬治華盛頓就任美國首任總統的前一年，當時又有誰能夠想像這一個新國家，能夠在往後三個 77 年的時間裡，取得什麼樣的成就呢？

在 1942 年之前的兩個 77 年，美國從 400 萬人口約佔世界人口的 0.5%，發展成為世界上最強大的國家，但是在 1942 年春天，這個新國家遇到了巨大危機，美國和盟友們在我們三個月前才捲入的一場戰爭中遭受了巨大損失 (編按：巴菲特指的是 1941 年 12 月 8 日珍珠港事件)，壞消息我們是每天都聽到。

雖然我們每天都聽到令人震懾的頭條新聞，但事實上幾乎所有美國人在當時都相信我們會贏得戰爭勝利，甚至美國人的樂觀並不只限於這一場戰役，除了先天的悲觀主義者以外，幾乎所有美國人都相信，他們的孩子未來生活會比他們要好得多。

當然，美國人民也明白，前方的道路不會一帆風順，從來都不是，在我們國家的歷史初期，我們經歷了一場嚴峻的內戰考驗，導致 4% 的美國男性死亡，這令當時的美國總統林肯先生思考：「一個孕育自由和奉行理想的國家是否能夠長久存在下去？」20 世紀 30 年代，美國進入了大蕭條時期，一個前所未見、嚴重失業的經濟蕭條期。

而在 1942 年，當我購買股票的時候，這個國家正期待戰後的增長，這一信念被證明是有充分根據的，事實上至目前為止，這個國家的成就可以說是令人嘆為觀止。

讓我用數字來證明我的論點：

如果我把 11 歲時的 114.75 美元投資在一檔零成本的 S&P 500 指數基金，並且所有股利都進行了再投資，那麼至 2019 年 1 月 31 日，股價的稅前價值將高達 606811 美元 (這是這封股東信公開之前的最新數據)，也就是 5288 倍；同時免稅機構如養老基金或大學捐贈基金等，當時若投資 100 萬美元，至今則將增加至約 53 億美元。

讓我再加上一項，我相信會令大家目瞪口呆的計算方式：

這些免稅機構每年向投資經理及顧問等公司支付 1% 的資產，那麼估計免稅機構最終收益將大減 50%，只能增至 26.5 億美元，這就是在過去的 77 年裡，雖然 S&P 500 指數實現了 11.8% 的年均報酬率，但你減少 1 個百分點獲利支付給投資顧問公司，以 10.8% 年均報酬率重新計算後，你就會得到獲利腰斬的結果。

那些認為政府預算赤字會帶來危險的人們 (就像我多年來經常做的那樣) 可能會注意到，在我人生過去的 77 年裡，美國公債增長了大約 400 倍，這是 40000%，假設你已預見到這種增長，並對美國赤字失控和貨幣貶值的前景感到恐慌，你為了保護自己，你可能會避開股票，轉而將 1942 年的 114.75 美元購買當時價值 3.25 盎司的黃金。

而買入黃金的舉動會帶來什麼結果呢？你現在的資產價值僅約為 4200 美元，完全不到一個簡單的非管理投資機構所實現收益的 1%，這種神奇的金屬是無法與美國人的勇氣相比的。

我們國家難以置信的繁榮，是以兩黨合作的方式實現的，自 1942 年以來，我們歷經了 7 位共和黨總統和 7 位民主黨總統，在他們任期內，這個國家經歷了不同時期的困境，包括如病毒般增長的通貨膨脹、高達 21% 的最優惠利率、幾場有爭議且代價極高的戰爭、有總統辭職、房市崩潰、金融海嘯後的社會癱瘓等一系列問題，但這些可怕的頭條新聞，現在都已成為歷史。

聖保羅大教堂的建築師 Christopher Wren 葬在倫敦的教堂裡，他的墓旁寫著：「如果你想尋找我的紀念碑，看看你的周圍。」那些對美國經濟劇本抱持懷疑論點的人，應該好好思考一下他到底在講什麼。

1788 年，讓我們回到故事的起點，當時我們除了有一小群志向遠大的人，以及推出一個希望將他們的夢想變成現實，但尚在萌芽的政治治理草案之外，其實真的沒有什麼特別的，但今天，聯準會估計美國人的家庭財富為 108 兆美元，你知道，這個數字規模是高到令人無法想像。

還記得在這封信的前半部分時候，我描述「保留盈餘」是波克夏海瑟威成長的重要關鍵嗎？美國也是如此，在美國的會計制度中，這個會計項目以白話來說就是儲蓄，而如果我們的祖先消耗掉當時他們生產後所賺得的一切，那麼就不會有錢投資、進而提高生產力和生活水平。

芒格和我很高興地承認，波克夏海瑟威的成功，很大程度上只是依賴著這台「美國經濟順風列車」，我認為波克夏只是「美國經濟順風」的時代產物。

世界上還有許多其他國家有著光明的前途，關於這一點，我們應該感到高興，因為如果所有國家都繁榮起來，美國將會更加繁榮和安全，在波克夏內部，我們希望在海外進行大筆投資。

展望未來，我仍然相信在下一個 77 年裡，波克夏所取得的成就幾乎肯定也將是來自「美國經濟順風」，我們很幸運，真的非常幸運，有這樣的力量在我們的身後，給予我們支持。