彭博：豐田將發起日圓公司債 最長20年

彭博 26 日報導，豐田汽車 (7203-JP) 在睽違 2 年後，計畫再次發行日圓公司債。打算在趨於長期化的低利環境中，直接在資本市場進行籌資。

根據多名相關人士透露，豐田計畫發起 5 年、7 年、10 年，還有與過去豐田最長期間相同的 20 年公司債。已經內定日本國內的 5 家主要公司承辦，並組成負責銷售業務的銀行團。在與承辦單位共同進行調查後，將會決定發行總額。

(圖: Investing.com)

在近期以及長達 10 天連假的黃金週當中，若市場及國外利率沒有發生太大波動，預計在 5 月 8 日的財報過後，就會正式公布相關事宜。最快在 5 月中旬就會發起。

日本央行在 25 日的金融政策決定會議上，對政策利率的前瞻指引作出明確表示。日本央行決定，最短在 2020 年春天前，都將盡力維持目前的高度寬鬆政策。

豐田則將在全球低利的景況下，於 6 月清償 700 億日圓的公司債。過去公司債的發起都是由豐田全額出資的銷售金融公司「Toyota Finance」來負責，而由豐田自身發起則是自 2017 年 5 月以來的頭一遭。

一名知情人士表示，關於豐田這次發起的公司債，在評估其日本國內最高水準的信用條件後，利率以及公債殖利率利差，應該會出現相當低的數字。

豐田的發言人高健介在接受彭博電話採訪時，在豐田考慮發起公司債的相關問題上，以「現在這個時間點還沒有作出任何決定」作出了回應。

豐田在 2018 年初開始，就有打算發起保含 30 年期在內的公司債。但是因為利率波動而作罷。而在最後，則是發行了美元計價的公司債進行籌資。