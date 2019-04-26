川普：習近平即將訪問白宮 期望兩國達成協議

美國總統川普週四 (25 日) 表示，他將很快在白宮接待中國領導人習近平，並希望在與習近平的會談中達成美中貿易協議。

川普週四 (25 日) 於白宮表示，中國領導人習近平將很快訪問白宮，推動完成貿易協議的預期，但他並未明確指出川習再會將在何時舉行。

上月美國總統川普曾提到，如果美中貿易協議不夠好，他可能會放棄 (簽約)，但他週四 (25 日) 稱，希望在與習近平會談中達成美中貿易協議。

與此同時，美中正如火如荼地進行貿易磋商，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商，雙方有望在下月底敲定貿易協議。

商談討論的主題將涵蓋各式貿易問題，包括智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執法機制。

中國國務院副總理劉鶴隨後將率團於 5 月 8 日前往華府進行更多細節的討論。

最新進度

外媒引述消息人士透露，川普政府可能會對中國的一項提議做出讓步，中國對美國藥品的保護程度將低於美國當地保護。

最新的貿易協議進度之一，中方貿易團隊提議，美國製藥公司開發的生物製劑將在中國獲得 8 年的監管資料保護，但這卻比新版北美自由貿易協定 (NAFTA) 的 (10 年) 時間還短，預料此舉可能會招致美國製藥行業的反對。