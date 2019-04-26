擔心黃金周期間「閃崩」 日圓保證金帳戶多頭部位接近歷史高點

日本黃金周假期臨近，為避免長假期間出現「閃崩」，散戶投資人持有的日圓兌美元淨多頭部位，已逼近新高紀錄。

據《彭博》報導，東京金融交易所 (Tokyo Financial Exchange Inc.) 的最新數據顯示，截至 4 月 23 日，保證金帳戶的日圓淨多頭合約為 208613 口，接近上週創下的紀錄高點，這些合約價值 20.9 億美元。

日本市場即將迎來長達 10 天的休市，造成從交易員到基金經理，每個人都擔心日圓大幅動盪的可能性。主因是日本市場每天近 4000 億美元的交易量，將減少絕大部分，使亞洲市場的流動性大幅萎縮，這種情況下，特別容易出現閃崩行情，就像日本新年假期時的現象。

防 1 月閃崩歷史重演

保證金交易公司 JFX Corp. 總裁 Yoshihiko Kobayashi 表示，人們對 1 月的情形記憶猶新，是美元兌日圓空頭部位大增的主因，此外，市場對美日長假期間將進行的貿易談判，也持謹慎態度。

保證金帳戶建立日圓多頭部位 (圖表取自彭博)

今年 1 月 3 日閃崩當天，日圓兌美元短短幾分鐘內急漲近 4%，在流動性清淡之下，程式交易很容易加大市場波動。

日本和美國談判代表週四開始進行第二輪貿易談判，首相安倍晉三預計週五在華盛頓與川普見面，日本不希望見到日圓相關的貨幣條款。

渡邊太太近年人數增加

由於央行擴大了量化寬鬆政策，刺激了高利率貨幣的需求，採取外匯保證金交易的「渡邊太太」們近年人數增加，並買入高利率的貨幣以圖獲利。

投機者偶爾試圖在流動性低時買進日圓，以期觸發程式交易停損，引發連鎖反應。

雖然東京金融交易所和 Gaitame.com Co. 提供的平台，將在黃金周期間保持開放，但參與者因休假缺席，將使交易量大減。

與此同時，散戶投資人在高利率貨幣，如南非蘭特及土耳其里拉上，部位仍處高點。而今年 1 月的閃崩，這兩類貨幣也是重要的「元凶」。

今年以來，日圓兌美元匯率下跌約 1.7%，週五匯率接近 111.54 日圓兌換 1 美元，里拉兌日圓今年以來約下挫 10%。