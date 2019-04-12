哈日族注意！日圓又見0.27 換5萬現賺一張迪士尼門票

由於美元走強，日圓兌美元再度走貶，今 (12) 日一度觸及 111.726 日圓兌 1 美元，日圓兌新台幣換匯價也跟著貶破 0.28，重現 0.27 字頭，根據台銀牌告價，最低一度來到 0.2795，創下兩個半月新低。哈日族若拿新台幣 5 萬元換匯，比起今年初高點的匯價 0.2906，荷包現賺 6832 日圓，相當於賺到一張東京迪士尼門票錢 (不含稅)。

由於美國近日公布的經濟數據表現優於预期，加上美國聯準會降息機率降低，且歐盟同意英國脫歐期限延至 10 月底，避險需求降低，提振美元走勢，隨著美元走強，也使得日圓兌美元貶破 111 關卡，最低一度來到 111.726 日圓。

日圓走貶，兌新台幣換匯價也跟著貶破 0.28，重現 0.27 字頭，根據台銀現金牌告匯率報價來看，今天以 0.2797 開出，最低一度來到 0.2795，創下兩個半月新低。

這對哈日族換匯來說也是好消息，若拿換新台幣 5 萬元，今天最甜的價位可換到 178890 日圓，相較今年 1 月 3 日高點的匯價 0.2906，只能換到 172058 日圓，就差了 6832 日圓，相當於荷包現賺一張東京迪士尼門票錢 (不含稅)。

日圓才短短一季多的波動，就讓荷包差很大，對此，Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如提出有關日圓換匯的教戰原則，她表示，民眾到日本旅遊有日幣需求，除了分批換匯，還可以評估日圓走勢，進一步選擇要在國內加碼換日幣或是國外消費提高刷卡比例。

周純如表示，若市場預估日圓持續升值或是匯率來到相對低點，民眾買日幣，可以鎖住好匯率；若日圓走貶，到當地刷卡消費，延後幾日入帳，匯率或許會更漂亮。