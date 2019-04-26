〈每日外資外匯觀點〉美元居高臨下 再衝高就要看GDP數據表現

美元指數周四續創 22 個月新高，一度突破 98.3，市場關注美國今年公布的第一季 GDP 數據，儘管外界對美國經濟數據改善抱持樂觀態度，投資人對美元的興趣大幅上升，但仍須提防，一旦數據不及預期，美元指數將自高檔反轉進行整理。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 指出，目前美國經濟數據改善與歐洲放緩的情形形成對比，為美元提供支撐，如果美國 GDP 數據超過市場普遍預期的 2.2%，美元將可進一步走強。

美國零售銷售數據上周公布後，分析師紛紛調升第一季 GDP 預期，荷蘭銀行預估為 2.5%；西太平洋銀行預估為 2.2%；摩根大通由 2.0% 一舉調升至 2.9%；高盛則由 2.1% 調升至 2.4%。

巴克萊 (Barclays) 也樂觀預期，美國 GDP 數據將突顯經濟穩步復甦，在各國央行紛紛放出鴿派訊息後，經濟基本面差異將是推動匯率走勢的主要因素。

海外知名外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 從日 K 線圖來看，美元指數多頭目標瞄準 98.40，若能突破將上看至 98.80，支撐則位於 97.90 和 97.60 之間。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱日聯銀行則維持看空歐元兌美元，認為在跌破 1.1200 後，已打開下探 1.100 的大門，而且在歐元經濟表現疲軟下，短期甚至下看至 1.0900。未來一周並須關注義大利是否被標普調降評級，以及美國是否對歐洲進口汽車提高關稅，提防賣壓持續湧出。