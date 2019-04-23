稱歐盟對哈雷課重稅「不公平」 川普：我們會反制

根據《彭博社》報導，美國總統川普今 (23) 日稍早於推特發文，稱歐盟對哈雷 (HOG-US) 課徵高額關稅，非常不公平，「我們會反制！」

川普於推特放話，稱將反制歐盟。(圖：翻攝自川普推特)

哈雷週二於美股盤前公布 2019 年第 1 季財報，機車及相關商品營收，年減 12.3%，至 11.9 億美元；淨利為 1.748 億美元，調整後每股純益 (EPS) 為 0.98 美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 0.65 美元。

若按一般公認會計原則 (GAAP) 和調整基礎計算，淨利將從 1.748 億美元，降至 1.279 億美元，EPS 為 0.80 美元。

首季美國銷售額減少 4.2%，連續第 9 季下滑；在歐洲和亞洲市場的銷售額，分別減少 0.6% 和 4%，全球銷售額衰退 3.8%。

哈雷銷售表現不佳。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週二晚間 8 點 47 分，Investing.com 報價顯示，哈雷盤前股價上漲 0.70%，至 40 美元。

哈雷盤前股價走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

哈雷表示，進口材料關稅成本增加，以及歐洲對進口機車加徵關稅，已對其獲利造成影響；在重機受歡迎程度不若以往的情況下，哈雷開始改變產品策略，於今年 1 月推出首款電動摩托車 LiveWire。

川普稍早於推特發文，引述 Fox Business 主持人 Maria Bartiromo 的言論，指歐盟對哈雷產品課徵高達 31% 的關稅，導致哈雷不得不將生產業務移轉至海外，藉以抵銷關稅造成的衝擊，「這非常不公平，我們會反制！」