貴金屬盤後—金價週三略升 站上1275美元 擺脫近4個月低點

在前一個交易日觸及近 4 個月低點之後，金價在週三 (24 日) 稍微反彈，無視美元的強勢。

截至美東時間下午 4:50，現貨黃金上漲 3.29 美元或 0.26%，報每盎司 1275.71 美元，6 月黃金期貨升 4.5 美元或 0.35%，報 1277.70 美元。

5 月白銀期貨上漲 0.11 美元或 0.74%，報 14.98 美元。

可能為技術性反彈

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 認為，今天黃金的略微反彈走勢，只是昨天拋售過後的技術性反彈。

整體來看，美股在前一天創下新高之後，僅再小幅上漲，表明風險資產需求降溫，美元則維持近 22 個月的高點，均讓金價承受壓力。Meger 指出，金價疲軟的主因，就在於近期美元走強，而在美股創高與全球經濟前景偏好之下，也減少了黃金的買盤。

由於目前沒有重大的地緣政治熱點，交易員和投資者的焦點在於企業獲利報告，其中大部分偏樂觀。這對股市利多，對黃金和白銀利空。

金價已從 2 月創下的 2019 年高點，下跌超過 5%。與此同時，美元指數來到 97.766，接近 2017 年 6 月以來的最高點。

黃金 ETF 持倉量再降

分析師 Wang Tao 認為，現貨黃金可能在每盎司 1264 美元支撐點上方徘徊，有機會反彈至阻力點 1284 美元。

世界最大的黃金 ETF SPDR Gold Trust 的持倉量，足以反映投資人情緒，這個數據週二下跌 0.3% 至 749.63 噸，為去年 10 月 23 日以來的最低點。今年 SPDR 黃金持有量下跌約 5%。

在其他金屬方面，鉑金下跌 0.02% 至每盎司 883.93 美元，而鈀金上漲 0.01% 至 1415.14 美元。