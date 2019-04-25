晶技首季EPS 0.25元 擬配發去年股利每股2元現金

石英元件廠晶技 (3042-TW) 今 (25) 日召開董事會，通過去年盈餘分配案，每股擬配 2 元現金股利，今天晶技董事會也通過首季財報，稅後純益 7773 萬元，每股純益 0.25 元。

晶技去年獲利衰退，稅後純益 6.44 億元，每股純益 2.08 元，但董事會決議每股配發 2 元現金股利，略遜於上一年配發的 2.5 元。

晶技今天董事會並通過第 1 季財報，營收 16.23 億元，毛利率 20.92%，稅前盈餘為 8640 萬元，稅後純益 7773 萬元，每股純益 0.25 元。

今年首季受整體手機市場需求不振影響，第 1 季營收 16.23 億元，年減 13.18%， 4 月起產能利用率快速回升，達近 100%，依目前接單預估，第 2 季營收將達 18.63 億元水準以上，將呈現季增及年增，也將打破連 2 季營收年衰退的窘況。

晶技 4 月起產能利用率快速回升，達近 100%，晶技看好，除因 5G 微型基地台建置因素帶動，台網通、陸廠手機組裝廠下單積極，目前的訂單能見度明顯較第 1 季增強。

晶技 3 月產能利用率約僅 60-70%，晶技主管指出，3 月工作天數恢復正常，包括手機網通、5G、物聯網產品等應用需求都有升溫趨勢，4 月單月營收估可持續成長，4 月起產能全面開出，產能利用率明顯提升到近 100%，今年第 2 季單月營收將維持 6 億元水準。