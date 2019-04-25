台虹首季每股虧損0.03元 估Q2營運好轉

手機軟板市場需求不斷向上，帶動上游原物料廠營運成長，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) ，中國南通投資設立的新廠準備加入營運，可望趕上 5G 通訊裝置需求，董事會今 (25) 日通過首季財報，稅後虧損 717 萬元，每股虧損 0.03 元；法人估，台虹第 2 季營收，將較第 1 季好轉。

台虹 2019 年第 1 季合併營收為 13.73 億元，季減 43.04%，年減 31.35%，營業毛利 1.57 億元，毛利率 11.43%，季減 6.78 個百分點，年減 8.29 個百分點，營業損失 5100 萬元，稅前盈餘 226 萬元，季減 98.96%，年減少 98.51%，稅後虧損 717 萬元，較上季及去年同期轉盈為虧，每股虧損 0.03 元。

台虹主管表示，首季營收中，電子材料事業年減 18.89%，毛利及稅前盈餘較去年同期有較大幅度的衰退，主要是因計畫退出太陽能事業，故針對可能的損失，採取一次性提列減損準備，共計提列金額達 1.6 億元，影響台虹每股稅前盈餘約 0.76 元。

台虹 2018 年稅後純益為 6.72 億元，年減 8.5%，每股純益為 3.22 元；董事會決議每股擬配 2.5 元現金，將提 5 月 29 日股東會決議。

台虹去年增加 2 條塗布線產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關改善工作完成，今年在中國大陸南通新廠尚未加入下，產能已增 10%，至於南通新廠的進度，預計今年第 3 季完工，第 3 季末移入設備，2020 年貢獻營收。

台虹 FCCL 在長期努力下，已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用，台虹原保守看待第 1 季營運，在 4 月 30 日召開法說前，法人預估，第 2 季業績將好轉。