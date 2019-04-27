頂尖交易人士新加坡聚首 推動成立加密衍生品交易清算所

援引彭博社報導，隨著加密貨幣市場在 2018 年崩盤並進入空頭市場，超過 20 位加密貨幣市場重要交易商在今年 1 月聚首，在新加坡協商要讓數位資產與代幣成為全球金融架構的一環，而這項計畫的第一步驟，就是成立清算所 (clearinghouse)，據悉最快在今年 7 月推出。

這場會議由渣打銀行主管 Hoe Lon Leng 發起，來自 Galaxy Digital、Coinbase 和幣安等加密市場巨擘均有派員出席參與。

彭博社報導指出，這場會議的結論是計劃為加密衍生商品成立一家清算所，藉此減少交易成本並提高交易量。這家計劃中的清算所名為「Liquidity Offset Network」，最快 7 月上線，並由新加坡金融管理局監管並投入營運，直到 11 月才會由渣打的亞洲外匯選擇權交易主管。這個網絡將成為中央的交易對方，提供的服務包括保證金計算和確認，即 OTSafe。

Hoe Lon Leng 的前同事、參與這場會議的 Simon Nursey 表示：「我們認為這會讓加密貨幣市場變得更好，以期吸納傳統金融業者進入。我們正看著一種新的資產類別興起。」

報導指出，參與人士聚焦於場外交易合約 (OTC)，而非芝加哥商業交易所等交易所常見交易的比特幣期貨。這種包括選擇權在內的場外交易合約並非標準化的，因此交易人員也面臨交易對方的信用風險。

當包括德意志銀行與高盛集團在內的華爾街銀行人士在 2005 年創造了房貸擔保證券 (MBS) 的信用違約交換標準化合約後，市場迅速蓬勃發展，直到稍後數年後才冷卻。

目前雖然沒有正式統計數據顯示雙邊的加密衍生品交易市場規模，但 Simon Nursey 估計，相關的交換與選擇權合約每月總交易量約 7.5 億美元，而這只相當於利率衍生品市場每周交易數兆美元的一小部分。

Simon Nursey 表示，他認為一份被接受的交易協定準則能鼓勵更多華爾街銀行與機構投資者開始嘗試加密貨幣投資。

不過瑞士信貸（Credit Suisse）前任法遵主管、目前經營風險與法遵顧問公司的 Eoin O’Shea 表示，挑戰依然存在。他指出，加密領域現在實際上是被貶低的，因為這個產業在發展過程中出現了不少詐欺事件，O’Shea 直言：「如果它要成為主流，它將必須擺脫這種污點」。

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