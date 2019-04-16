〈財報〉資產管理規模年增3%、首季獲利勝預期 貝萊德盤前股價漲逾1.3%

貝萊德 (BLK-US) 今 (16) 日公布 2019 年第 1 季財報，資產管理規模年增 3%，且獲利優於預期；受此消息激勵，貝萊德盤前股價漲逾 1.3%。

台北時間週二晚間 9 點 25 分，Investing.com 報價顯示，貝萊德盤前股價上漲 1.36%，至 458 美元；週一，貝萊德股價收跌 0.55%，至 451.86 美元。

貝萊德盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

2018 年，貝萊德股價累計下跌逾 23%；2019 年以來，累計上漲近 15%。

關鍵數據

貝萊德首季營收為 33.46 億美元，年減 7%；淨利為 10.53 億美元，年減 3%；每股純益 (EPS) 為 6.61 美元，高於 Refinitiv 分析師預估的 6.13 美元。

貝萊德的資產管理規模達 6.52 兆美元，年增 3%；所有商品淨流入總額為 646.7 億美元，年增 13.6%。

其中，機構基金資金淨流入達 291.2 億美元，大增 9 倍；基本費用方面，則年減 5%。

貝萊德的資產管理規模達 6.52 兆美元，年增 3%。(圖：翻攝自貝萊德財報)

公司看法

貝萊德執行長 Larry Fink 透過新聞稿表示，貝萊德藉由領先業界的投資能力，持續滿足需求不斷改變的全球客戶。

Fink 強調，貝萊德將致力於組織發展，領先客戶需求，帶動投資績效、強化客戶體驗，為股東創造長期價值。