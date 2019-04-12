〈財報〉Q1營收、獲利勝預期 摩根大通盤前股價漲逾2%

摩根大通 (JPM-US) 今 (12) 日公布 2019 年首季財報，營收、獲利，皆優於預期；受此消息激勵，摩根大通盤前股價漲逾 2%。

台北時間週五晚間 7 點 38 分，Investing.com 報價顯示，摩根大通盤前股價上漲 2.42%，至 108.80 美元；昨 (11) 日摩根大通股價收漲 0.84%，至 106.23 美元。

摩根大通盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

2019 年第 1 季，摩根大通營收年增 5%，至 298.5 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 284 億美元；淨利年增 5%，至 91.8 億美元；每股純益 (EPS)2.65 美元，年增 12%，亦優於分析師預期的 2.35 美元。

摩根大通首季固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC)，營收為 37.3 億美元，優於預期 (36.7 億美元)；股票銷售和交易業務，營收為 17.4 億美元，優於預期 (17.3 億美元)；投行業務營收為 17.5 億美元，亦優於預期 (16.3 億美元)。

受惠於去年聯準會 (Fed) 升息，摩根大通首季淨利息收入成長 8%，至 146 億美元。

摩根大通首季營收亮眼。(圖：翻攝自摩根大通財報)

公司看法

摩根大通執行長 Jamie Dimon 透過聲明表示，今年第 1 季，公司主要業務表現強勁，營收、獲利皆創紀錄；雖然全球地緣政治充滿不確定性，美國經濟仍持續成長，就業機會、薪資，皆有所增加，通膨溫和，金融市場健康，消費者及商業信心仍強。