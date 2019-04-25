菲律賓挺華為！菲國防部：中國5G技術不會威脅國家安全

由於國家安全疑慮的問題，美政府大力打壓中國科技公司華為，同時也呼籲盟友國禁止華為參與 5G 相關的網路建設，不少國家也開始抵制華為或是制定相關的安全法規。然而，菲律賓菲律賓國防部副部長卻表示，不認為華為產品將為菲律賓國家安全帶來威脅。

菲律賓國防部副部長 Cardozo Luna 表示，菲律賓並不擔心中國科技公司像是華為等的 5G 技術將威脅國家安全，並且該國自有保護措施與方法。

「許多國家都在使用華為，也沒有受到安全威脅。為什麼只關注在華為身上？目前菲律賓地區還很多其他的通信公司在運營，像是 Globe、Smart 等。我們有自己保護自己的方式，我們並不擔心。」Luna 表示。

這位副部長強調，菲律賓保持「開放且透明」的態度。當被問及菲律賓是否會禁止華為產品時，Luna 表示他並不這麼認為。「因為如果我們秉持這樣的想法的話，還有很多其他威脅安全的可能性。不僅只有針對華為，我們國家目前設立了一個通信部門。專門負責研究調查類似的問題。」

由於擔心中國公司的技術可能被用於間諜活動，美國已禁止政府辦公室使用華為產品。華為是全球主要的 5G 設備生產商之一，對此也進行反擊，對美國政府進行訴訟。

另一方面，菲律賓計劃向俄羅斯購買軍事武器，被美警告此舉將危害兩國關係，不排除會施以制裁。Luna 則回應表示，美國對進口俄羅斯武器國家施以制裁是一種戰略，而菲律賓只是致力於發展各國良好關係。