美產量估續增、觀望美中貿易談判 油價自2019高點回落

美國原油產量估將續增，且市場持續觀望美中貿易談判，對全球經濟的影響，今 (20) 日國際油價走跌，布蘭特原油自 2019 年高點回落。

台北時間週三下午 4 點 50 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.27%，至每桶 66.27 美元，自 2019 年高點 (66.83 美元) 回落；西德州中級原油期貨下跌 0.05%，至每桶 56.42 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國原油產量，在 2018 年來到每日 1190 萬桶，創下新高，且 2019 年還可能進一步成長；法國巴黎銀行預估，美國原油產量飆升，將導致國際油價走跌。

另一方面，美中貿易談判結果，對全球經濟及原油需求的影響，也是市場關注焦點；美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談。

美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

值得注意的是，世界貿易組織 (WTO) 日前示警，2019 年首季，全球貿易成長率恐進一步放緩，其指標數據，已觸及 9 年低點。

不過，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國的減產措施，可望使油價獲得支撐，今年 1 月，OPEC 平均每日減產量達 79 萬 7000 桶；而就總產量來看，1 月 OPEC 平均日產量為 3080 萬桶，低於去年 12 月的 3160 萬桶。