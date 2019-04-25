十年來最薄的薄利 點燃美國乙醇生產商整合潮

受到中美貿易戰的影響，美國玉米生物燃料銷往中國之路受阻，供過於求更加嚴重，也使廠商利潤大受打擊，處於十年來最薄的薄利下，美國乙醇產業的整合浪潮似乎還未結束。

乙醇產業不景氣為時已久，除了農業巨頭 Archer-Daniels-Midland Co. 的營收下滑，太平洋乙醇公司（Pacific Ethanol Inc.）也開始出售其內布拉斯加州的工廠。

Andersons 乙醇業務負責人 James Pirolli 表示，目前多家工廠尋求出售，在普遍低利潤的環境下，很自然地，產業將繼續整合。

美國能源部 4 月 24 日公佈，截至 4 月 19 日當週，乙醇日均產量升至 104.8 萬桶，創下 3 個月以來的新高，較上周增加 3.2%，較去年同期增加 6.4%。

美國近期庫存大降，產量大為彈升。(來源：Bloomberg)

根據 AgResource 的數據，乙醇價格近期維持在 10 年來的低檔區，每加侖利潤僅 15 美元，勉強高於損益平衡，較去年每加侖利潤 25 美元下滑，同時也是 2009 年來的最低點。

美國第二大煉油廠瓦萊羅 (Valero Energy Corp.) 去年同意以 3.99 億美元從 Green Plains 購買三座乙醇工廠，為 Green Plains 產能的 20％左右。

最近收購蘭辛貿易集團的 Andersons 未透露是否有意再收購同業廠房，但該公司已在密西根州、印第安納州、俄亥俄和愛荷華州經營生物燃料設施，並在堪薩斯州合資成立新工廠，預計年中啟動並在年底全面營運。

美國乙醇生產商近年來擴大了產能，著眼於主要在中國的需求增長，並預期如果美國和中國達成貿易協議，乙醇產業的前景將有機會好轉。

除了巴西是美國乙醇出口的主要國家外， Andersons 目前著重開發墨西哥、印度和東南亞市場，並看好中國的基礎設施和大量採購實力。