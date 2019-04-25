〈財報〉歌爾Q1好業績 股價不賞臉

歌爾最新公布 2019 年第一季業績，雖然營收及獲利均出現成長，且券商也給予買進評等，不過，歌爾股價在上漲逾 3.5% 後，出現獲利回吐，截至中午收盤收黑 0.8%。

圖: 東方財富網, 歌爾股份日線圖

第一季營運重點

營收人民幣 57.05 億元，年增 41%。

淨利人民幣 2.03 億元，年增 10.56%。

營業成本人民幣 47.5 億元，年增 50.26%，主要因為隨著銷售規模擴大，相應營業成本增加。

EPS 人民幣 0.06 元，與去年同期相同。

營收成長主要貢獻來自於智慧聲學整機，其營收人民幣 21.48 億元，年增 111%。

圖: 公司財報

公司展望

公司預計今年上半年淨利介於人民幣 4.67 億～人民幣 5.56 億元之間，年增約在 5%～25%。業績變動的原因在於上半年公司智慧無線耳機和智慧穿戴業務發展順利，對利潤貢獻度增加。

法人觀點

天風證券認為歌爾第一季 AirPods 部份已能轉虧為盈，加上多個客戶推出 TWS 產品，帶動聲學整機收入增加。今年歌爾整體營運有機會優於去年，再加上考慮到下半年聲學零組件價格相對穩定，因此給予歌爾買進評等。

國泰君安表示今年歌爾 TWS 業務啟動，隨著晶片廠商不斷推出 TWS 晶片，而 Android 陣營 TWS 產品密集上市之下，預估歌爾將能取得較大市場比重。此外，今年 AirPods 也有機會搶下 30% 的訂單。維持買進評等，但下調目標價至人民幣 13.2 元。