蘋概股歌爾下修2018年財測 因VR收入跌+競爭激烈

1 月 18 日，蘋果聲學元件供應商歌爾接連公布 2018 年業績預告修正公告，及 2019 年第一季度業績預報。

在 2018 年業績預告修正公告中，歌爾表示去年度歸屬上市公司股東淨利預估年減 60%～50%，金額在人民幣 85,569.05 萬元～106,961.31 萬元間。

而在去年 10 月 26 日，歌爾曾公布去年歸屬上市公司股東的淨利約在年減 45%～25% 之間，金額則是人民幣 117,657.44 萬元～160,441.97 萬元。

獲利下修原因，歌爾表示，首先是受到智慧型手機零組件競爭加劇影響，導致電聲元件產品毛利率下降；其次是由於虛擬實境市場處於調整期，公司來自虛擬實境產品收入下降。另外，公司新布局的智慧無線耳機業務尚處於產能爬坡期，獲利貢獻不如預期。

圖: 東方財富網，歌爾股份周線

雖然去年業績並不理想，但歌爾也表示目前營運不利的情況有機會在 2019 年第一季好轉。

歌爾公布 2019 年第一季業績預告中指出，公司在報告期間內歸屬上市公司股東淨利年增約在 0%～20% 之間，金額為人民幣 18,380.85 萬元～22,057.02 萬元。

至於今年第一季業績出現改善，歌爾認為主要是受益於智慧無線耳機產品快速發展，帶動獲利貢獻成長。

受到中美貿易戰影響，歌爾曾表示有意將生產線撤出中國，轉移至越南，以避免關稅問題，以維持獲利表現。由於產線在遷移過程中，勢必會出現空窗期，手機品牌廠為避免缺貨問題，一定會分散風險，同業競爭對手如瑞聲、美律等就有機會乘勢拉升手機品牌廠的供貨比重。