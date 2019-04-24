受惠真無線藍芽耳機及揚聲器成長 美律股價帶量上揚 三大法人齊買

美律 (2439) 受惠真無線藍芽耳機 (TWS) 大幅成長，隨著出貨進入旺季，法人預估其客戶美系耳機品牌大廠 Bose 將於第三季宣布其 SoundSport Free 無線耳機升級版本，美律將是主要受惠者；加上 iPhone 揚聲器訂單穩定成長，法人估今年揚聲器出貨上看 1.2 億套，今年營運可望持續成長，美律盤中股價帶量上漲，盤中股價創 2018 年 2 月以來新高；三大法人昨日同步買超美律。美律股價經過一個月整理後，昨 (23) 日股價帶量上揚，今日盤中持續增溫，法人看好美律在真無線藍芽耳機的蓬勃發展和智慧型手機揚聲器的穩健性，提供美律成長動力。



法人指出，Bose 預計將在今年第三季度宣布其 SoundSport Free 無線耳機的升級版本，其小型化外形美律將是最主要受益者。此外，美律積極爭取更多的 iPhone 揚聲器，法人看好美律在真無線藍芽耳機和揚聲器業務擴張。



法人指出，受惠真無線藍芽耳機市場快速成長，看好未來幾年美律都將受惠，法人預估，2019 年美律真無線藍芽耳機出貨量約為 400 萬台，平均售價下降 10%，2020 年時出貨量成長到 700 萬台，平均售價約下降 5%，在真無線藍芽耳機以及電競耳機帶動下，預計美律今年娛樂產品業務營收將達到 293 億元，年增 20%，2020 年將達到 362 億元，年增 23%。



至於揚聲器全年出貨量可望由去年的 8000 萬套成長到今年的 1.2 億套，預估明年更成長至 1.52 億套，也將為美律營運提供強勁成長動能。