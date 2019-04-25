不延期！華為折疊機Mate X如期推出

在三星折疊手機 Galxy Fold 延後上市後，市場立即將目光轉向同樣將推出折疊手機的華為身上，甚至傳出受到三星折疊手機事件影響，華為可能將 Mate X 延後到 9 月份上市，以確保手機的耐用性，並解決可能出現的潛在問題。

圖: AFP

對此，華為內部人士反駁該消息，表示 Mate X 的公布時間將如期舉行，6 月份上市。

而業內人士透露，Mate X 折疊螢幕供應商京東方面板良率已逾 70%，同時每個月 8 萬片的出貨量應該沒問題，超過當初給華為保證的月出貨 5 萬片，良率 70% 的承諾。

不過，雖然京東方能每個月提供 8 萬片的折疊面板產能，但華為預定 Mate X 出貨量是以 30 萬支左右為目標，推出該產品只是先試水溫。出貨分布地區暫訂 1/3 在中國本土銷售，2/3 在海外。

至於三星則因為具備產業鏈的優勢，所以第一款折疊手機 Galxy Fold 規劃的備貨數量約在 70 萬支左右。

至於折痕問題，多家外媒曾對華為 Mate X 有過短暫體驗，在體驗後表示其螢幕是「折疊手機中最為平整的」。不過從釋出的照片來看，塑料面板依然難以避免折痕問題。

目前，華為 Mate X 已經在官方商城上架，而上周召開的華為第十六屆全球分析師大會上，華為現場公布 2019 年的新品上市規劃圖。內容顯示，華為折疊手機 Mate X 5G 版本將會在今年 7 月份上市。

