三星Galaxy Fold螢幕失靈 主要原因有兩點

隨著 2019 年進入可折疊式手機元年，折疊式面板技術也成為眾所注目的焦點。手機大廠三星 (Samsung) 推出的 Galaxy Fold 近期受科技媒體測試，出現黑屏、螢幕閃爍、面板摺痕等故障問題，技術人員透露，其中原因可能與螢幕上覆蓋的塑膠層被撕掉以及鉸鏈設計有關。

據了解，覆蓋於可折疊式手機的塑膠層並非一般所認知的保護膜，而是應用於可折疊式面板的軟性材料 CPI，雖然具有高透光性、高柔軟度以及防摺痕等特性，但與玻璃面板相比較不耐磨刮。

科技媒體在進行 Galaxy Fold 新機測試時，誤將 CPI 視為普通保護膜強行私下，導致螢幕出現閃爍、失真等問題。奧維 (AVC Revo) 高級分析師張金陽指出，在貼合 OLED 與 CPI 時會採用黏性較強的 OCA 光學膠，強行撕下容易將光學膠殘留於 CPI，增加 OLED 螢幕故障機率。

此外，關於 Galaxy Fold 出現變形與摺痕問題，業內人士指出，這和設計鉸鏈時在 OLED 螢幕摺疊處預留空隙有關，加上 OLED 螢幕本身剛性較差，重力使然導致螢幕下凹出現皺褶。

三星表示將會徹底檢查故障機種，強調 Galaxy Fold 上市時程不變。三星上周末開始接受 Galaxy Fold 預定，海外售價 1980 美元 (約新台幣 61000 元)，價格不菲，螢幕故障可能因此衝擊三星對可摺疊手機市場的野心。

NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 表示，尚不確定三星是否能解決螢幕問題，但隨著時間過去，可折疊的良率應能改善，實際出貨的機種狀況也會比較好。