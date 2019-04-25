還在等半導體柳暗花明？Cramer：快買德儀 不然就太遲了

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三 (24 日) 表示，別等「莊家都開牌了才想下注！」，要買德儀 (TXN-US) 就趁現在，別等半導體銷售狀況全都清清楚楚才追悔莫及。

德州儀器 (TXN-US) 於週二收盤後，公布 2019 年第 1 季財報，雖然獲利表現優於預期，但德儀示警，客戶晶片需求減緩的情形，恐持續數季，許要更多時間，才可能好轉。

由於投資者樂觀期待半導體銷售可能回春，德儀今年迄今上漲超過 20%，iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 今年迄今漲幅約莫 35%。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

但更重要的是，德儀認為半導體衰退通常持續 4 至 5 季，目前已經歷 2 季衰退，所以一些分析師認為此話意味著下半年還不會回春。

Bernstein 晶片分析師 Stacy Rasgon 週三重申德儀「符合市場表現」的股票評級，認為德儀對未來需求的能見度不多。

「德儀管理層持續暗示週期性的疲弱，和前幾季一樣，而沒有試圖說已經觸底了，這家公司沒有在尋找下半年任何反彈，坦白說，沒有哪家公司看得到下半年的反彈，但至少德儀夠聰明敢承認。」

Stacy Rasgon 認為產業可能對「半導體下半年反彈」的說法過度期待，他指出德儀第一季財報受惠於強勁的通訊基礎建設需求，但德儀管理階層曾稱該部門未來「恐怕很顛簸。」他維持 115 美元的目標價，意味著 2% 的下行空間。

但反觀 CNBC 的 Cramer 認為，「德儀管理階層沒打算釐清半導體週期性的問題，他們只是要做生意，這就是很大的差別，因為德儀根本沒必要確認衰退是否到頭了。」

等投資者覺得前方路況清楚，要踩油門加速的時候，跑在前面的人早就等著收割。聰明的投資方式就是先做點功課，然後跑在股市之前，趁股價還沒那麼高的時候就入場。

德儀財報後的電話會議，德儀股價先是上漲 6 美元，爾後又吐回走跌，因為投資人認為財長 Rafael Lizardi 「講得不夠清楚」，但 Cramer 認為這就是買進德儀看漲期權的時刻，而且以目前每股 118 美元以上的收盤價來看，還是便宜得要命。

「你如果坐等週期真的跑完，你就太慢太慢了， 但很多人都渴望管理階層證實他們的信念，所以一旦沒聽到這些話，他們就崩潰拋售了，這實在是天大地大的錯誤。」

Cramer 舉蘋果 (AAPL-US) 為例，一月初時蘋果股價約莫 140 美元，當時蘋果戮力轉型邁向訂閱服務，且當時還與高通有專利訴訟糾紛。

週三蘋果收盤已在每股 207 美元以上，今年穩定上漲，且多數漲幅來自上週與高通達成和解之前，因為投資者知道蘋果的 5G 計畫沒有高通晶片沒法完成，他們早在蘋果還沒與高通和解之前，就願意先入場等待機會。

「當這兩家上週和解的時候，高通股價就爆炸上漲，現在還持續走高，但蘋果漲幅卻僅有 7% 左右，所以如果你一直在等和解有點眉目才要進場，那你早就錯過這波走勢，要賺大錢必須在一切未明朗之前佈局。」

Cramer 認為，同樣的原則也適用近期迪士尼、Chipotle (CMG-US) 和 Home Depot (HD-US) 等。