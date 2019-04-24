〈財報〉德儀Q1獲利勝預期 但示警晶片需求趨緩恐持續數季

根據《彭博社》報導，德州儀器 (TXN-US) 於週二收盤後，公布 2019 年第 1 季財報，雖然獲利表現優於預期，但德儀示警，客戶晶片需求減緩的情形，恐持續數季，許要更多時間，才可能好轉。

台北時間週三 (24 日) 晚間 7 點 22 分，Investing.com 報價顯示，德州儀器盤前股價下跌 1.53%，至 114.60 美元；週二，德儀股價收漲 1.24%，至 116.38 美元，今年以來累計上漲 23%。

週三美股盤前，德州儀器股價下滑。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

德儀首季營收 35.9 億美元，年減 5%；淨利 12.2 億美元，年減 11%；每股純益 (EPS) 1.26 美元，優於市場預期 (1.13 美元)。

德儀預估，第 2 季營收將落在 34.6 至 37.4 億美元，彭博分析師預期平均值為 36.6 億美元；第 2 季 EPS 將落在 1.12 至 1.32 美元，彭博分析師預期平均值為 1.24 美元。

公司說法

德儀財務長 Rafael Lizardi 表示，客戶對晶片的需求減緩，導致公司營收下滑，半導體產業走緩，且這種情形恐持續 4 到 5 季，之後才可能好轉。

Lizardi 強調，「我們正在經歷半導體產業的趨緩期，但這是正常情況，每隔幾年就會發生一次。」

報導稱，早在財報公布前，德儀的高階主管，態度便轉趨保守，並稱他們難以判斷美中貿易爭端對公司產品需求的影響。

分析師看法

Stifel Nicolaus 分析師 Tore Svanberg 在德儀公布財報前的一份報告中寫道，德儀最大的兩個市場—工業和汽車，目前表現「相對較弱」，但德儀仍將其研發、設計工作，集中在這些業務上，盼帶動業務成長。