漲17%後恐難以持續？美股再創新高 卻未見投資人興奮之情

美股週二 (24 日) 再創歷史新高，那斯達克指數週三盤中繼續創高，但與過去創高時的市場情緒相較，似乎見不到以往的興奮與期待。

Cresset Wealth Advisors 投資長 Jack Ablin 表示，人們看到今年以來股市已經強漲了 17%，似乎認為這樣的趨勢不太可能持續，但另一方面，股市只是重新回到去年 9 月份的水準，股市只是在收回此前的回檔而已。

他表示，這種情況下，他並不像其他人那麼擔心現在的市場，特別是，最近公布的財報，也出現讓許多人驚喜的消息。

據 FactSet 統計，截至上週末，標普 500 成份股公司回報的 EPS，有 78% 超過預期，優於過去 3 分之 2 好於預期的平均水準。

市場情緒未普遍看漲

T3Live.com 分析師 Scott Redler 指出，即使一些指數已經再度創高，投資人對整體市場仍抱持懷疑。市場情緒並非普遍看漲，他認為，人們擔心著貿易戰這類的消息，而隨著被動資金的流入，市場仍在走高。

美股週二創高 (圖表取自 Market Watch)

Redler 將焦點轉向短期技術面，標普 500 指數在財報季開始時，首度突破了 2900 關卡，而 FAANG 表現良好，帶動了整體大盤持續向前。

聯準會態度將是關鍵

一個重要推升美股的力量來自於聯準會。Redler 表示，自 Fed 轉為鴿派之後，股市一直上漲，當時官員表明短期內不太可能升息，有些市場人士甚至認為，Fed 可能考慮降息。5 月 1 日聯準會開會，可能會再進一步測試市場。

Redler 說：「隨著市場處於高位，聯準會將採取什麼措施？在股市創下新高時，你不可能見到一個超級溫和的聯準會。 」

Redler 認為，一旦市場攻克去年 9 月盤中高點 2940 點，下一個挑戰將是 3000 點的心理關卡，這也是許多分析師的年終目標價。

企業獲利與經濟面改善

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，市場一般是以平均 10% 的幅度上漲，隨後才會下跌 5% 或以上，不過只有在企業獲利預期上升之下，這種情況才會發生。

在本季財報開始前，分析師傾向悲觀，認為會見到 2016 年以來第一個獲利下降的季度。但如今看來，企業財報普遍優於預期，獲利僅僅下降了 1% 略多一點，而且隨著更多企業財報公布，情況可能還會進一步改善，更有分析師預計，第 1 季的獲利有望出現增長。

但 Stovall 相信，除了企業獲利之外，更值得關注的是經濟面。比起上一季，當時所有人都在擔心全球經濟衰退，Stovall 表示，經濟看來正緩慢而穩定地增長，至少不是走到底部的樣子。