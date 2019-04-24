美中盼5月底前達成貿易協議草案 傳考慮於日本舉行簽約峰會

根據《彭博社》報導，第 10 輪美中高階貿易談判，4 月 30 日將於北京登場；知情人士透露，雙方希望在 5 月底前，達成貿易協議草案，且日本已成為簽約峰會的可能地點之一。

白宮透過聲明表示，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，下週將前往北京，於 4 月 30 日，展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商。

聲明指出，本次磋商將涉及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、採購，以及執法等 7 項議題。

白宮聲明也提到，本輪談判結束後，中方談判代表、中國國務院副總理劉鶴，下月將率團赴美，於 5 月 8 日，展開另一輪貿易磋商。

《彭博社》引述知情人士說法，稱美中雙方尋求於 5 月底前，達成協議草案，希望能在劉鶴訪美期間，宣布達成協議，以及簽約峰會相關細節。

美國總統川普擬於 5 月訪問日本，與新天皇會晤，且 6 月將再訪日本，參加 20 國集團峰會；知情人士透露，在日本舉行簽約峰會，是一個考慮中的選項。

美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

梅努欽曾言，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。