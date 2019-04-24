特力將實施庫藏股 預計買回2萬張

零售家居和貿易業者特力 (2908-TW) 今 (24) 日公告，將執行庫藏股，買回期間自 4 月 29 日起至 6 月 28 日，預計買回 2 萬張，每股買回區間價格為 20-28 元，若股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

特力說明，本次預計買回股份共 2 萬張，占已發行股份 3.92%，買回股份總金額為 5.6 億元，金額上限占公司流動資產 11.04%，對公司資本財務結構維持和財務狀況並無重大影響。

特力也指出，為兼顧市場機制，避免造成股價大幅波動，上一次執行庫藏股執行率為 79.12%。

特力去年第四季單季罕見虧損，再加上中國轉投資事業體表現低迷，全年稅後純益 4.06 億元，年減 50.6%，每股純益 (EPS)0.8 元，創 2010 年來新低。

展望今年，特力強調持續積極開發毛利相對高的自有品牌商品，特力屋力拚自有品牌商品銷售比重可占整體業績近 30%，而和樂 (HOLA) 在強打自有商品之外也積極提升電商銷售，同時，兩大品牌均在實體店中強調體驗式的購物，為營運增添一定的熱度。

截至 3 月底為止，特力屋和和樂台灣分別有 27、26 間店面，Crate&Barrel 2 間、Hoi 2 間；和樂中國則有 19 個實體店面。