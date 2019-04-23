伊朗議會通過法案 要求政府對美國的「恐怖行動」採取措施

外媒引述伊朗國家電視台報導，稱伊朗議會通過 1 項法案，要求政府對美國的「恐怖主義行動」，採取反制措施。

美國總統川普於 4 月 8 日發表聲明，指伊朗「革命衛隊」(IRGC) 是「伊朗政府執行全球恐怖主義活動的重要工具」；他並稱，「此一行動 (把 IRGC 列為恐怖組織)，將使我們對伊朗政權施壓的範圍及規模，進一步擴大。」

對於美國將 IRGC 列為恐怖組織一事，伊朗總統 Hassan Rouhani 極為不滿，痛批美國才是「世界恐怖主義領導者」；伊朗國家安全委員會決定回敬美方，也把美國武裝部隊，列為恐怖組織。

路透社引述伊朗國家電視台報導，稱伊朗議會通過 1 項法案，要求政府對美國的「恐怖主義行動」，進行反制，「政府應採取法律、政治和外交措施，來回應美國的行為。」

美國政府去年對伊朗施以經濟制裁，日前更祭出「升級版」，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。

路透社引述伊朗半官方通訊社 Tasnim 報導，稱伊朗官方認為，無論美國終止豁免與否，伊朗的石油出口，都不會歸零，除非伊朗當局決定停止出口石油。

該報導強調，伊朗當局一直在分析，有助帶動石油出口的各種可能情境與條件，且已採取必要措施，「在遏止敵人攻擊我國方面，我們有著多年經驗。」