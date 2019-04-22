對沖基金大減黃金淨多倉近5成 創19周新低

市場風險偏好增強導致投資者不斷拋售黃金，而在金價持續走低創下年內新低之際，對沖基金近期大幅削減黃金淨多倉近 5 成 (46.6%)，淨多倉數量創 19 周來新低水平，目前金價處於下行趨勢。

根據 CFTC 數據顯示，截至 4 月 16 日當周，對沖基金持有的黃金淨多倉大減近 5 萬手，削減數量將近 5 成，淨多倉數量降至 56273 手，創 19 周來新低水平。

此外，不僅對沖基金押注黃金走低，全球最大黃金 ETF—SPDR Gold Trust 持倉 4 月至今累計下降也超過 30 噸，總持倉量已降至 6 個月來最低水平。

投資機構的大動作削減，皆明顯表示對黃金走勢不看好。道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，美股上漲與美元走強，使得黃金投資者紛紛離場觀望，轉向投資風險性資產。

Ghali 進一步指出，目前股市正徘徊於略低於歷史高點的水平，持有黃金的機會成本相當高，因此，基金經理會暫時遠離黃金，直到有更多人購買黃金避險。

寶盛銀行 (Carsten Menke) 分析師 Julius Baer 也表示，隨著經濟數據好轉帶動市場風險偏好升溫，加上美股持續上漲帶來的賺錢效應，讓作為避險資產的黃金承壓。

現貨黃金在上周突破 100 日均線，持續刷新年內新低水平，目前黃金報每盎司 1280 美元附近。

儘管如此，渣打銀行 (Standard Chartered) 貴金屬分析師 Suki Cooper 仍力挺金價，她認為黃金的表現還不算太糟，看好後市金價回升。

Cooper 指出，黃金市場從去年 8 月觸及低點至今有不少回升紀錄，且根據過去走勢，黃金在一定震盪區域盤整一段時間後會開始走高，目前狀況看來，下次走高很可能是 6 個月後。

渣打銀行近日發布報告認為，美元正在被高估，做多黃金仍極具吸引力，即使過去幾周美股與美債收益率出現復甦，但經實際通脹調整後的債券收益率仍非常低，因此這對黃金來說是一個很好的指標。

渣打預計，本季度黃金均價為每盎司 1285 美元。在美元走弱和利率走低的提振之下，黃金在第 4 季可望漲至每盎司 1325 美元。