〈財報〉中移動、中聯通Q1業績兩樣情

中國移動與中國聯通在昨 (23) 日均公布今年第一季業績，中國移動淨利呈現衰退，而中國聯通獲利出現成長。至於股價表現則是兩樣情，今日中國移動開盤後下跌逾 1%，而中國聯通則保持在平盤之上震盪。

圖: 東方財富網，中國聯通當日股價表現

中國移動第一季營運重點

營收人民幣 1850 億元，年減 0.3%；其中，通信服務營收人民幣 1659 億元，年減 0.5%。

淨利人民幣 237 億元，年減 8.6%。

行動用戶總數 9.31 億戶，淨增加 632 萬戶。

行動用戶平均 ARPU 人民幣 50.3 元，去年底為人民幣 45.4 元。

固定寬頻用戶總數 1.67 億戶，淨增加 1034 萬戶。

固定寬頻用戶平均 ARPU 人民幣 30.8 元，去年底為人民幣 31.5 元。

圖: 中國移動財報

中國聯通第一季營運重點

營收合計人民幣 731.47 億元，年減 2.39%。

淨利人民幣 16.24 億元，年增 24.80%。

行動用戶總數 3.23 億戶，淨增加 810 萬戶。

行動用戶平均 ARPU 人民幣 41.2 元，比去年同期有所下滑。

固定寬頻用戶總數 8239 萬戶，淨增加 151 萬戶。

圖: 中國聯通財報

法人觀點

業內認為這兩大電信商營收均出現下滑，意味著中國電信業不斷推出互聯網套餐、大流量套餐進行激烈的價格戰，已導致企業營收正在縮水。之前中國移動也不斷呼籲要保護好產業價值，降低惡意競爭情況。

此外，中國移動獲利出現衰退，因素之一是不斷加碼 5G 設備投資。雖然中國移動今年資本支出針對 5G 投入比重不高，但面對來自中國電信及中國聯通加速 5G 建設的壓力，中國移動勢必加碼跟進，費用增加已反應在中移動獲利表現上。

至於中國聯通在引進民間戰略投資人後，營運效率有所提升，費用支出明顯下滑，是帶動獲利大幅成長的主因。