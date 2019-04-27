2018排名大風吹 十大建商 寶佳重續霸業

【文 / 住展雜誌】

去年北台灣推案放量，各家建商推案量大多有所成長，十大建商排行榜競爭激烈。能夠擠進榜內者，都是數一數二的大型建商。

住展雜誌彙整統計，二〇一八年北台灣建商推案量排行，第一到第十名依序是寶佳、元利、茂德、冠德、遠雄、新潤、麗寶、宏璟、宜誠及富宇等建設公司。

富宇麗寶 重回十大

第十名的富宇建設，推案版圖一路向北擴大，從台中到新竹，再推至桃園龜山等地，去年推案件數雖有限，但大多是大型指標案，例如竹市關埔重劃區的「富春居」、龜山重劃區「富宇敦峰」。

宜誠機構是桃園區域型建商，去年推案量達一五六億元，擠進第九名。除了推案量擴增外，近年來宜誠力求轉型，新釋出的建案以建築品質作訴求，改走相對高單價路線。

第八名為宏璟建設，去年推案量為一六〇億元。宏璟為日月光集團關係企業，去年於土城推出的建案，便冠上母公司之名。宏璟去年開賣的建案，銷售策略也放在建築品質上，定價為區域相對高價，足以顯示該公司對自家建築深具信心。

第七名的麗寶機構也源自桃園，但現已是全國型建商，去年推出的建案在定價、銷售等策略上更為務實，因而取得不錯的銷售成績。特別的是，麗寶是少數深耕宜蘭的大型建商，近幾年來持續在宜蘭推案，已在當地房市業界占有一席之地。

遠雄冠德 競推豪宅

第六名的新潤建設，去年推案衝到一八八億元。以建案座落地點來看，大多數建案位於重劃區，如中壢青埔特區、龜山、板橋江翠北側等地。新潤去年推出的建案多為中、小坪數，又搭配優惠付款方案，頗受購屋族青睞。

一七年奪下推案量冠軍的遠雄建設，去年推案量萎縮至二一一億元，屈居第五。雖然，從案量來看顯得保守許多，但遠雄去年選擇於新莊副都心推出摩天豪宅案「遠雄九五」，成交單價達六字頭，成為去年副都心最高價，讓市場為之驚嘆。

摘下第四名的冠德建設，去年把推案重心放在台北市，且產品特殊。其中，信義計畫區豪宅案「冠德信義」，因最高開價突破三百萬／坪，成為一時熱門話題。此外，文山區的「冠德微山丘」，產品是北市極為罕見的重疊別墅，單價則創下該區段新高。

品質打天下 元利衝第二

每年推案量都不小的茂德機構，去年案量達三七七億元，成為十大建商的季軍。茂德對重劃區情有獨鍾，大多數推案都在新興重劃區，例如板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新店央北、三重仁義段等重劃區，產品規劃特別偏好相對低總價的迷你兩房、迷你三房宅。

登上亞軍的是元利建設，去年推案量達五六五億，其中大安森林公園豪宅案「元利信義聯勤」就海灌了五五〇億元。元利建設向來以建築品質作為主要賣點，大多數推案都是先建後售的成屋案，去年開賣的「忠順大院 II」，是該公司少見的預售案。

去年十大建商的冠軍，由寶佳機構以高達六七一點八億推案量拿下，再次回到推案王的寶座上。寶佳推案足跡幾乎遍及全台，能夠在不斷推案的同時，也持續買進土地、補足案源，確保未來推案源源不絕。也因此，寶佳仍是今年十大建商冠軍的熱門候選。

整體而言，去年十大建商排行榜多數都是老面孔，前三名也符合預期，沒有意外之處。不過，今年因為有好幾個數百億等級的大型開發案登場，預料排名將會大洗牌，冠亞軍恐怕都會換人作了。

本文摘自 2019 年 4 月 10 日出刊之《住展雜誌》443 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「小英房市政策大檢驗」、「北市商圈弱肉強食」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 443 期

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