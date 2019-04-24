新一輪美中貿易談判 4月30日北京登場 聚焦7議題

白宮宣布，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)，下週將前往北京，於 4 月 30 日，展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商。

白宮聲明指出，本次磋商將涉及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、採購，以及執法等 7 項議題。

白宮聲明也提到，本輪談判結束後，中方談判代表、中國國務院副總理劉鶴，將於下月率團赴美，於 5 月 8 日，展開另一輪貿易磋商。

美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

梅努欽曾言，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。

美銀美林分析師日前表示，自非洲豬瘟爆發以來，中國累計已撲殺逾百萬隻豬，豬肉價格隨之大漲，消費者壓力大增，該情形可能會迫使中國，在貿易談判中讓步。

美銀美林認為，雖然中國對美國進口豬肉，祭出高達 62% 的報復性關稅，但其進口量，仍遠高於貿易戰前水準；由此可見，非洲豬瘟已對中國經濟造成衝擊，中國可能會放寬對美國黃豆的限制，美國農民將因此受惠。