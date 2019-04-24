「有生之年」庫德洛再度重申支持降息

週二 (23 日) 庫德洛再度重申立場，他同意美國總統川普對聯準會 (Fed) 近期升息的批判，並強調聯準會的目標聯邦基金利率應該更低。

本月初，白宮首席經濟顧問庫德洛稱，他認為聯準會應立即降息 50 個基點。12 日庫德洛表示，也許我「有生之年」不會再見到聯準會升息。週二 (23 日) 庫德洛再度重申「降息」立場。

庫德洛重申：「川普總統與我認為聯準會的目標聯邦基金利率應該更低。」

美國總統川普一再批評聯準會升息政策，譴責其資產負債表縮表計劃。庫德洛強調他相信聯準會獨立性，並為川普降息言論辯護，庫德洛表示：「他 (川普) 只是表達他的意見。」

被外媒問到川普是否了解聯準會的雙重使命，即擴大就業、穩定物價時，庫德洛回應：「他 (川普) 當然知道，是的，他了解，他是個聰明人，非常了解情況。相信我！」

美國目前正面臨從歐洲到中國的全球逆風，促使聯準會計畫年內保持利率不變，儘管大多數的 Fed 官員已預期，今年內 Fed 不會升息，但仍準備好視經濟變化進行升息或降息。

庫德洛指出，第一季美國經濟增長會比我們許多人擔心的要強得多，並且重申美國經濟在 2019 年及以後仍可維持 3% 的增速。

庫德洛還表示，川普總統決定加強對伊朗經濟制裁，伊朗石油豁免期限 5 月 2 日到期後不再延長，而且這不會導致油價上漲。庫德洛稱，我沒有看到任何明顯的影響，全世界充斥著石油。

美國和中國官員近期皆表示，雙方即將最快在下月達成一項貿易協議。庫德洛週二表示，美國和中國在貿易談判方面取得了進展，他對達成協議抱持謹慎樂觀的態度。